تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیستم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و سوم ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با یازدهم نوامبر سال 2009 میلادی.

- دومین روز از هجدهمین دوره رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی آسیا امروز در شهر گوانگژو چین پیگیری می شود.

- هفته سوم رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* بانک کشاورزی - کاله آمل (ساعت 16 - خانه والیبال)

* پرسپولیس تهران - سایپا تهران (ساعت 18 - خانه والیبال)

* گنبد - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن والیبال گنبد)

* برق کرمان - ارومیه (ساعت 16 - سالن والیبال کرمان)

* داماش گیلان - ارتعاشات صنعتی (ساعت 16 - سالن والیبال رشت)

* گل گهرسیرجان - سنگ آهن بافق یزد (ساعت 16 - سالن والیبال سیرجان)

- اولین نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال ساعت 9 صبح امروز و با حضور امیر حاج رضایی، بیژن ذوالفقارنسب، منصور ابراهیم‌زاده، احمد هاشمیان، فریدون معینی، مرتضی محصص، غلامحسین پیروانی، محمود یاوری، کریم باقری و علی دوستی مهر برگزار می شود.

- هفتمین دوره مسابقات واترپلو جام باشگاه های آسیا امروز در شهر بندری دمام عربستان پیگیری می شود.