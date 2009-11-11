انتقاد از سازمان سنجش در شورای دانشگاه تهران/ تحمیل دانشجوی اضافی

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: خیلی از روسای پردیسها و دانشکده های دانشگاه تهران در جلسه شورای دانشگاه گلایه داشتند که سازمان سنجش آموزش کشور بیش از حد ظرفیت اعلام شده اقدام به معرفی دانشجوی جدیدالورود به دانشگاه تهران کرده و این مسئله به خصوص درباره مقطع کارشناسی مورد انتقاد قرار گرفت.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: در برخی رشته ها مشاهده می شود که تا 20 درصد بیش از ظرفیتی که دانشگاه تهران برای پذیرش دانشجوی جدیدالورود کارشناسی اعلام آمادگی کرده بود، برای ثبت نام به دانشگاه معرفی شده است.

وی معرفی دانشجوی کارشناسی ارشد بیش از ظرفیت پیش بینی شده دانشگاه تهران را حساس تر عنوان کرد و گفت: مقطع کارشناسی ارشد حساس تر است زیرا بحث پایان نامه و انجام فعالیتهای آزمایشگاهی و پژوهشی به طور جدی تری در این مقطع مدنظر قرار دارد بنابراین حتی در صورتی که یک یا دو درصد هم دانشجوی کارشناسی ارشد بیش از پیش بینی دانشگاه جهت ثبت نام در دانشگاه معرفی شوند می تواند اثرات نامطلوب قابل ملاحظه ای را در زمینه کیفیت بر جای بگذارد.

قمصری تاکید کرد: افزایش ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به بیش از ظرفیت سخت و نرم افزاری دانشگاه می تواند منجر به افت دانشگاه شود.