نهادهای فرهنگی مردمی در کردستان ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید موسی موسوی سه شنبه شب در جریان بازدید از سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان در جمع کارکنان این اداره کل بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر استان کردستان فاقد نهادهای فعال غیردولتی و مردمی در عرصه فرهنگ است.

وی ادامه داد: در حالیکه در بعضی از مناطق کشور به ویژه استان های مرکزی نهادهای غیردولتی و مردمی بسیار قوی و فعال در حوزه فرهنگ شکل گرفته اند ولی استان کردستان فاقد این توانایی است و حتی در این راستا نیز دستگاه ها و سازمان های دولتی متولی فرهنگ، آنگونه که نیاز استان است، فعالیت نمی کنند.

تهاجم فرهنگی دشمن در کردستان بیش از سایر کشورهاست

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان گفت: وضعیت برنامه های فرهنگی در استان کردستان امروز در شرایطی به این نحو دنبال می شود که با توجه به مرزی بودن استان و فضاسازی های دشمنان انقلاب اسلامی با بهره گیری از رسانه های مختلف خبری، توطئه های متفاوتی این منطقه را تهدید می کند و نیاز است که متولیان فرهنگ کشور به ویژه در سطح کلان، این موضوع مهم را مورد توجه قرار دهند.

حجت الاسلام موسوی گفت: یکی از مهمترین نیازمندهای فرهنگی مناطقی همچون کردستان به دلیل مرزی بودن بهره گیری از مدیریتهای توانمند و خلاقی است که بتوانند با بهره گیری بهینه از امکانات و تبدیل تهدیدات به فرصت ها برنامه ریزی کرده و در این راستا حرکت کنند که امیدواریم این مهم در آینده بیش از حال مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: می بایست تمامی دستگاه های فرهنگی و البته سایر سازمان های دولتی از تمامی امکانات خود در استان برای بحث مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن که البته شدت آن در کردستان بیش از سایر نقاط کشور است، استفاده می کردند که متاسفانه امروز این طور نیست و تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله داریم.

تدوین برنامه های فرهنگی باید منطقه ای و استانی باشد

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان با اشاره به برنامه ریزی های کشور در عرصه فرهنگ اظهار داشت: مسئولین کشوری باید به این نکته عنایت داشته باشند که برنامه ریزی های که به صورت کلان و در مرکز کشور انجام می شود را نمی توان در کردستان به خوبی اجرا کرد و باید با استفاده از راهکارهای موجود و بر اساس پتانسیل های هر منطقه در حوزه فرهنگ برنامه ریزی کرد.

حجت الاسلام موسوی با مقایسه کارهای سخت افزاری و نرم افزاری خاطرنشان کرد: بحث ساخت و ساز یا مقاوم سازی ساختمان را می شود با تدوین یک برنامه جامع در سراسر کشور به اجرا درآورد ولی در حوزه نرم افزاری به ویژه کارهای فرهنگی باید بر اساس نیاز همان منطقه برنامه ریزی و چاچوب های کار را مشخص کرد.

وی در ادامه با اشاره به روند حاکم بر اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در طول پنج سال گذشته، افزود: متاسفانه در مدت زمان یاد شده نوعی رکود بر برنامه های تبلیغات اسلامی استان کردستان حکمفرما شده بود که امیدواریم با تغییر مدیریت تبلیغات اسلامی استان این روند به سمت مثبت و بهره گیری از توانمندی های موجود تغییر یابد.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان یادآور شد: در حالی که در طول پنج سال گذشته سازمان تبلیغات اسلامی در کشور دچار تغییر و تحولهای بسیار خوبی شده است ولی متاسفانه بنا به دلایل مختلف این تغییرات در استان کردستان به هیچ عنوان صورت نگرفته و حتی در اکثر حوزه ها نیز شاهد عملکردی به مراتب بدتر هم بوده ایم.

تبلیغات اسلامی در کردستان باید هماهنگ کننده سایر سازمان های فرهنگی باشد

وی بیان داشت: من معتقدم که تبلیغات اسلامی در استان بسیار مهمی همچون کردستان باید دارای جایگاه والا باشد و به عنوان هماهنگ کننده و دستگاهی نظارتی برنامه های فرهنگی دیگر دستگاه های دولتی را پالایش کرده و برای رسیدن به هدف طرح و ایده ارائه کند نه اینکه همچون چند سال اخیر که به توزیع کننده سی دی قرآن و ... تبدیل شده بود.

حجت الاسلام موسوی با اظهار رضایت از تعیین حجت الاسلام صفی یاری به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان کردستان، افزود: باتوجه به اینکه آقای صفی یاری از نیروهای بومی و با تجربه استان هستند ما مطمئن هستیم که وضعیت تبلیغات اسلامی استان با حمایتهای هر چه بهتر مرکز بسیار خوب و رضایتبخش خواهد بود.