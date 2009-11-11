نظام آموزشی توجه جامعی به مباحث تربیت اسلامی نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سوسن کشاورز عصر سه شنبه در جشن سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در گرگان افزود: کشورهایی که موفق شدند در عرصه آموزشی توفیقات خوبی داشته باشند، بر اساس مبانی ارزشی خود، مبانی آموزشی را پایه گذاری کردند.

وی اظهار داشت: تاکنون در نظام آموزش و پرورش رسمی کشور به بحثهای ارزشی توجه شده ولی مباحث تهیه شده مباحث جامعی نبوده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور خاطرنشان کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آموزش و پرورش ما نیازمند تحول بنیادی است، گفت: اگر بخواهیم در نظام تعلیم و تربیت مباحث تربیت اسلامی را رعایت کنیم باید در این حوزه برنامه ریزی و نیازسنجی شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بیان داشت: بر اساس سند 20 ساله کشور همه وزارتخانه ها موظف شدند سند خود را تالیف کنند و یکی از محورهای مورد توجه، توجه به مباحث جهانی در عرصه آموزش و پرورش، توجه به مشکلات و چالشهای آموزشی و پرورشی، توجه به تاکیدات صاحب نظران نظام تعلیم و تربیت و توجه به اسناد بالادستی است.

وی یادآور شد: بر اساس این محورها باید بتوانیم به تعریف اساسی از تعلیم و تربیت برسیم و تاکنون با توجه به تحلیلی که از تعاریف مختلف داشتیم به تعریف خاصی رسیده ایم.

وی افزود: وظیفه اصلی نظام تعلیم و تربیت زمینه سازی برای آماده شدن اختیاری و آگاهانه دانش آموزان بوده و بحث تربیت معلم یک بحث اصلی است.

وی تاکید کرد: تحول امری نیست که یک شبه رخ دهد و نیاز به آگاهی، بسترسازی و پشتیبانی داریم که تحقق آن نیازمند یک عزم ملی است.