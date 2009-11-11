سه هزار نوآموز دارای مشکل سلامت در گلستان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یوسف جمال شامگاه سه شنبه در همایش جشن سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در گرگان افزود: امسال 21 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان در استان در پایگاه های سلامت استان سنجش شدند که سه هزار و 278 نفر به مراکز تخصصی ارجاع داده شدند.

وی اظهار داشت: از این تعداد 681 نفر دارای مشکل بینایی، 528 نفر مشکل شنوایی، هزار و 673 نفر دارای مشکل آمادگی تحصیلی و 396 نفر دارای دو یا چند مشکل هستند.

وی خاطرنشان کرد: در سنجش پیشرفتهای خوبی داشتیم و اکنون 31 مرکز آموزشی، یک مرکز ضمیمه و یک مرکز غیر دولتی در استان وجود دارد و دو هزار و 234 نفر دانش آموزان استثنایی در استان مشغول تحصیل هستند.

به گفته جمال، دو هزار و 74 نوآموز در سال جاری برای آزمون هوش مراجعه کردند که هزار و 70 نفر دیرآموز و 284 نفر آزمایشی به مدارس عادی معرفی شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استثنایی گلستان اعلام کرد: از مجموع این نوآموزان 252 نفر به مراکز استثنایی و از 13 نفر مشکوک به اوتیسم، هشت نفر به مدارس استثنایی و بقیه به مدارس عادی معرفی شدند.

وی یادآور شد: 9 نفر گفتار درمان، شش نفر شنوایی سنج و یک بینایی سنج به صورت اقماری مدارس را سرکشی می کنند.

جمال، بالا بوده هزینه های دارویی و درمانی را از جمله مشکلات این بخش اعلام و اضافه کرد: وسایل کار درمانی هزینه های بالایی دارد و در بحث تامین هزینه های دارویی و درمانی متاسفانه خانواده ها دارای مشکل هستند.