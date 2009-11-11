28 مورد مبتلا به آنفلوانزای نوع A در استان کرمانشاه/ مورد مرگ وجود نداشته است

فیض الله منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: از تعداد مبتلایان، شمار اندکی در مراکز درمانی بستری هستند و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند و درحال حاضر همگی آنان بهبود پیدا کرده اند.

وی افزود: هیچ یک از بیماران نیازی به بستری در بخش مراقبتهای ویژه نداشته اند.

منصوری با اشاره به شایعاتی که طی چند روز گذشته مبنی بر فوت یک تا دو نفر در استان بر اثر این بیماری گفت: تا کنون حتی یکی مورد مشکوک فوت بر اثر این بیماری در استان گزارش نشده است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین در مورد کمبود واکسن آنفلوانزای فصلی در استان با اشاره به اینکه این واکسن تأثیری در مورد بیماری آنفلوانزای نوع A ندارد، خاطرنشان کرد: بخشی از نیاز استان به این واکسن هفته گذشته تامین شد اما با توجه نیاز استان و درخواست مکرر دانشگاه، بنا بر قول مسئولان تا هفته آینده محموله دوم واکسن وارد استان خواهد شد.

وی با اشاره به اولویت تزریق واکسن برای افراد نیازمند گفت: بیماران قلبی و تنفسی، افراد سالخورده و کودکان و نیز افراد در معرض خطر در اولویت تزریق واکسن هستند و تزریق عمومی آن با توجه به کمبود این واکسن احساس نمی شود.

منصوری خاطرنشان کرد: این ویروس که قدرت انتقال بالایی دارد از شدت بیماری زایی کمی برخوردار است.

این متخصص بیماری های عفونی از مردم خواست همچنان با دقت توصیه های بهداشتی را رعایت کرده، از دست دادن و روبوسی خودداری و با شستشوی مرتب دستان با آب و صابون و استفاده از دستمال جلو بینی و دهان در صورت مشاهده علائم بیماری و انداختن آن در سطل زباله در دار در مقابل ابتلا به این بیماری پیشگیری کنند.