تسهیلات یارانه ای به 500 واحد در بافت فرسوده زنجان اختصاص یافت

تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: بر اساس آمارهای موجود استان زنجان 511 هکتار بافت فرسوده دارد که برمبنای سیاست دولت نهم و متعاقبا دهم مبنی بر احیای بافت فرسوده کشور در سفر وزیر مسکن و شهرسازی به این استان، احیای بافت فرسوده استان مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به وجود 511 هکتار بافت فرسوده در استان از تمامی مالکان می خواهیم که هر چه زودتر با مراجعه به شهرداری و اخذ معرفی نامه و ارائه آن به سازمان مسکن و شهرسازی استان به بانکهای عامل معرفی شوند تا از تسهیلات یارانه دار که دولت به این امر اختصاص داده است، بهره مند شوند.

رضایی افزود: بافت فرسوده نیز می تواند در قالب مسکن مهر احیا شود به طوری که برای بازسازی آن تسهیلات مسکن مهر در اختیار متقاضی قرار می گیرد و متقاضیان با در نظر گرفتن شرایط و ضوابطی که شامل واجدین شرایط مسکن مهر می شود ساماندهی شده و مورد حمایت قرار می گیرند.

رئیس سازمان مسکن شهرسازی استان زنجان گفت: در سفر وزیر مسکن و شهرسازی مقرر شد بیش از دو میلیارد تومان در رابطه با روند اجرایی پروژه محور داود قلی - دلجویی شهر زنجان در جهت سرعت عمل بخشیدن به انجام آن اختصاص یابد.

وی تعامل و همکاری مردم و همچنین ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی متخصص را از اولویتهای مهم در زمینه اتمام پروژه داوود قلی – دلجویی دانست.