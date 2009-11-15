میوه صلح در جنگ با انبوه مشکلات قامت خم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، بررسیها نشان می دهد رودبار برخلاف گذشته دیگر رتبه نخست تولید زیتون در کشور را از دست داده و استانهای دیگر در این زمینه از رودبار پیشی گرفته اند اما سئوال این است که چرا زیتون رودبار با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند و برای حل این مشکل چه باید کرد؟

به هرحال زیتون هویت شهرستان رودبار را تشکیل می دهد و نقطه قوت این منطقه است، حتی در کشور زیتون را به نام رودبار می شناسند و مناطقی که در کشور زیتون تولید می کنند به نام زیتون رودبار در بازار محصولشان را به فروش می رسانند.

بزرگترین مرکز تحقیقات زیتون کشور بعد از زلزله سال 69 در رودبار برچیده شد

همچنین زمانی بزرگترین مرکز تحقیقات زیتون کشور در شهرستان رودبار مستقر بود که بعد از زلزله سال 69 این مرکز جمع آوری شد و طبیعی است که هنگامی که یک مرکز تحقیقاتی پشتوانه تصمیم سازی، سیاست گذاری، اصلاح و توسعه گسترش محصولی است، برچیده می شود یقینا کارهای زیربنایی هم زمین خواهد ماند.

از سویی آفت مگس نیز چند سالی است به عنوان یک آفت بومی در شهرستان رودبارمستقر شده است و مردم را دچار دردسر کرده است و از این بابت زیتونکاران خسارت جدی را متحمل شده اند.

فرماندار شهرستان رودبار در این باره گفت: مسائل و مشکلات زیتون رودبار بارها به مسئولان ارشد کشوری و استانی به ویژه وزیر کشاورزی، معاونین وزارت کشاورزی و مبادی مختلف در سطح استان منعکس و پیگیری شده است.

ناصر مردانپور با اعلام اینکه مرکز تحقیقات زیتون رودبار باید احیا شود، افزود: وجود مرکز تحقیقات زیتون در این منطقه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید هرچه سریعتر نسبت به این مهم چاره اندیشی شود.

وی همچنین به مسئله بورس زیتون اشاره کرد و اظهار داشت: بازار بورس زیتون باید در شهرستان رودبار که قطب تولید زیتون کشور است، مستقر شود.

ایجاد بازار بورس زیتون رودبار در هاله ای از ابهام است

فرماندار رودبار بیان داشت: این بازار که از کارهای اساسی و زیربنایی شهرستان رودبار است به رغم همه پیگیریها، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی در ادامه به مسئله تولید، فرآوری، بازاریابی، بازرگانی و توسعه باغات زیتون در منطقه اشاره کرد و افزود: متاسفانه باغات زیتون رودبار باغات قدیمی هستند و اقدام اساسی برای اصلاح این باغات صورت نگرفته است.

مردانپور گفت: در فرآوری زیتون نیز واحدهای صنعتی به روزی که در شهرستان بتواند رقابتهای ملی و جهانی داشته باشند وجود ندارد و در بحث بازرگانی هم سیاستهای مدونی در حوزه زیتون تدوین نشده است.

واردات بی رویه زیتون یونان، ترکیه و سوریه بازار ایران را اشباع کرده اند

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته چهار هزار تن زیتون در شهرستان رودبار تولید شد و امسال این میزان تولید به 14 هزار تن یعنی 10 هزار تن بیشتر از سال گذشته رسیده است در حالیکه زیتون یونان، ترکیه و سوریه، بی رویه وارد کشور می شود.

فرماندار رودبار ادامه داد: این امر ضربه محکمی بر پیکره زیتون رودبار خواهد زد از اینرو وزارت بازرگانی باید با هدف حمایت از تولیدات داخلی قاطعانه جلوی واردات بی رویه زیتون را بگیرد.

بدین ترتیب د سالهای اخیر جهاد کشاورزی اقدامات و حمایتهای خوبی برای فائق آمدن بر مشکلات زیتون و زیتونکاران در سطح شهرستان رودبار انجام داده است.

برای غلبه بر مشکلات زیتون همراهی مردم و سیاستهای حمایتی دولت در کنارهم می تواند بسیار تاثیرگذار باشد زیرا همه کارها را یقینا دولت نمی تواند انجام دهد در این زمینه که دولت باید پشتیانی کند کارهای خوبی انجام شده است اما مردم نیز باید به سمتی پیش بروند که در زمینه اصلاح باغات، بازاریابی، فرآوری و... تغییرات اساسی انجام و توفیقات لازم در این خصوص به دست آید.

نماینده مردم رودبار در مجلس هشتم نیز به واردات بی رویه زیتون اشاره کرد و گفت: این مسئله در مجلس بارها به صورت کتبی و شفاهی به وزیر بازرگانی تذکر داده شده است.

صمد مرعشی با اعلام اینکه سرانه مصرف زیتون در جهان 250 گرم و در ایران 450 گرم است، افزود: میزان تولید زیتون در کشور کاملا پاسخگوی نیاز مصرف داخل است.

وی همچنین ادامه داد: در این شهرستان سالانه سه میلیون نهال زیتون تولید و در سطح کشور توزیع می شود از سویی قدمت زیتون در رودبار سه هزار و 200 سال است و شش هزار و 400 هکتار هم سطح زیر کشت دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم اعلام کرد: تمامی این مستندات به مسئولان امر ارائه شده است و انتظار ما از وزیر بازرگانی این است که هرچه سریعتر جلوی وارات بی رویه زیتون به کشور گرفته شود.

دولتمردان آفت مگس زیتون را مستمسک ورود بی رویه زیتون به کشور قرار ندهند

وی با اعلام اینکه برخی مگس زیتون را مستمسک قرار می دهند و می گویند "آفت، زیتون کشور را نابود کرده است"، افزود: چنین چیزی نیست، اینکه مگس زیتون به این محصول آسیب رسانده بحثی نیست اما راه حلهای مبارزه با این آفت هم تعریف شده است.

مرعشی از ضعف و ناکارآمدی آموزشهای لازم برای مقابله با مگس زیتون گلایه کرد و اظهار داشت: شرایطی را باید پدید آورد تا موضوعی به نام "مگس زیتون" باعث نشود که دولتمردان و مسئولان امر به ویژه وزارت بازرگانی فضا را برای واردات بی رویه زیتون باز کنند.

وی ادامه داد: بازار زیتون رودبار یکبار به واسطه ایجاد آزادراه آسیب جدیدی دید و از سویی مسئله وارات بی رویه زیتون نیز ضربه مهلکی بر پیکر بازار زیتون رودبار است.

نبود مدیریت واردات بی رویه زیتون از سوی وزارت بازرگانی سرنوشت این محصول راهبردی را همچون چای و برنج خواهد کرد نماینده رودبار

نماینده رودبار با اشاره به اینکه در بحث واردات اشکالی که به وزارت بازرگانی گرفته می شود عدم مدیریت در این امر است، گفت: در حال حاضر نگرانی ما در مورد زیتون این است که فضایی در کشور ایجاد شود که سرنوشت این محصول استراتژیک که سه هزار و 200 سال در شهرستان رودبار قدمت دارد، سرنوشتی همچون چای و برنج پیدا کند.

وی افزود: شهرستان رودبار سالانه سه میلیون نهال را در اختیار سایر استانها قرار می دهد و توان این را دارد که مصرف کشور را پوشش دهد، دیگر چه ضرورتی دارد که واردات زیتون داشته باشد.

مرعشی عنوان کرد: واردات بی رویه زیتون و روغن این گیاه به کشور موجب نگران کشاورزان زیتون کار گیلان و شهرستان رودبار شده است.

وی اظهار داشت: زیتون یکی از محصولات استراتژیک شهرستان رودبار است که طی چند سال گذشته گسترش خوبی یافته است، ولی واردات بی‌ رویه آن از سوی وزارت بازرگانی کنترل نمی ‌شود بلکه این وزارتخانه تنها کاری که انجام می ‌دهد افزایش تعرفه واردات زیتون است.

نماینده رودبار در ادامه به مسئله مرکز تحقیقات زیتون اشاره کرد و یادآور شد: مسئولان هیچ دلیلی برای بستن مرکز تحقیقات زیتون رودبار ندارند و مسلما این مسئله تا حصول به نتیجه مطلوب به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

زیتون درختچه ای است به ارتفاع تقریبا سه متر ولی هنگامیکه در شرایط مساعد پرورش می یابد ارتفاع آن حدود 12 متر و قطر تنه اش به سه متر می رسد.

چوب درخت زیتون بسیار سخت و مقاوم است. از چوب زیتون برای تهیه اشیای چوبی ظریف استفاده می شود و برگهای آن سبز رنگ، بیضوی و دراز و به وضع متقابل یکدیگر بر روی ساقه قرار گرفته اند و منشاء درخت زیتون، منطقه مدیترانه است.

زیتون معمولا در اوایل تابستان شروع به گل دادن می کند و میوه آن کم کم ظاهر می شود و در اواخر تابستان میوه آن به ثمر می رسد و در این هنگام زیتون سبز است و به تدریج تبدیل به بنفش و قهوه ای و سپس سیاه می شود به طوریکه در اواخر پاییز که موقع برداشت میوه است رنگ آن به کلی تیره است.

زیتون رسیده در حدود 30 درصد روغن دارد. این روغن مخلوطی از اولیئک اسید Oleic acid، لینولئیک اسید Linolenic acid و پال میتیک اسید Palmitic acid است. همچنین زیتون سدیم، ویتامین A و E و آهن است.

به هرحال زیتون یک محصول راهبردی استان گیلان به ویژه شهرستان رودبار است از اینرو باید مسئولان با تدوین برنامه های اصولی ضمن سد واردات بی رویه زیتون در جهت اصلاح باغات، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، بازاریابی این محصول و...گامهای موثری برداشته شود.