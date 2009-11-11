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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۹:۴۷

کاراته جوانان و امیدجهان-مراکش

آهی در تمرینات تیم ملی/ ثبت نام تیم های ملی انجام شد

آهی در تمرینات تیم ملی/ ثبت نام تیم های ملی انجام شد

اولین تمرین تیم های ملی کاراته جوانان و امید کشورمان در حضور سرپرست فدراسیون کاراته برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان ایران روز سه شنبه در سالن "بی یاسین" شهر رباط اولین تمرین خود را برگزار کردند. این تمرین که به مرور تکنیک اختصاص داشت سبک و با کمترین فشار و تنها با هدف آشنایی با آب و هوا صورت گرفت. علیرضا آهی سرپرست فدراسیون کاراته نیز ناظر بر این تمرینات بود.

همچنین مجید اشجعی سرپرست تیم ملی کاراته کشورمان در ششمین دوره رقابتهای قهرمانی جوانان و امید جهان شب گذشته به کمیته برگزاری رفته و ثبت نام اعضای تیم ملی را انجام داد.

با توجه به اینکه پیش از این ثبت نام اینترنتی ملی پوشان انجام شده بود، این کار بدون کوچکترین مشکل انجام و کارت شرکت در مسابقات برای کلیه نفرات تیم صادر شد.

ششمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان از روز پنجشنبه در شهر رباط مراکش آغاز می شود.

کد مطلب 981024

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