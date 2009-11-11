به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفدهمین دوره هفته کتاب صبح روز گذشته با حضور محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت ارشاد، حمیدرضا قبادی مشاور او و محمد اللهیاری دبیر این برنامه‌ها در محل معاونت فرهنگی ارشاد برگزار شد.

پرویز سوالات خبرنگاران را بی‌پاسخ گذاشت

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در این نشست در ضرورت برپایی هفته کتاب سخن گفت با این حال خبرنگاران که در انتظار ارائه آمار و ارقام در این باره بودند پاسخ مطالبات خود را نیافتند و پرویز نیز پس از اتمام سخنانش و پیش از اینکه نوبت به خبرنگاران برسد تا سوال‌های خود را با او در میان بگذارند جلسه را ترک کرد که این حرکت با شگفتی نمایندگان افکار عمومی روبرو شد.

نهادسازی از جمله موفقیتهای هفته کتاب امسال بود

در شرایطی که خبرنگاران منتظر ارائه توضیحات مشروح در خصوص برنامه‌های هفته کتاب بودند حمیدرضا قبادی مشاور اجرایی محسن پرویز تریبون را به دست گرفت و ابتدائاً "نهادسازی در حوزه کتاب و کتابخوانی" را از جمله موفقیتهای هفته کتاب امسال برشمرد و گفت: نهادسازی برای برنامه‌هایی مانند کتاب سال شعر جوان، کتاب سال کشاورزی، کتاب سال کار (که سال آینده برگزار می‌شود) و کتاب سال بهزیستی از موفقیتهای امسال است.

صرف اعتبار چهار میلیاردی در یک هفته

وی همچنین از صرف اعتبار چهار میلیارد تومانی برای هفدهمین دوره هفته کتاب خبر داد و گفت: در این خصوص نمایشگاه" یاد یار مهربان "در 7000 مرکز فرهنگی (کتابخانه‌های مدارس تهران) و با مشارکتِ برابر معاونت فرهنگی وزارت ارشاد (از نظر مالی) با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

قبادی ادامه داد: امسال 600 میلیون تومان برای برپایی 60 نمایشگاه کتاب در 60 دانشگاه کشور هزینه و تقدیم وزارت علوم خواهد شد. همچنین برای عرضه کتاب‌های دانشگاهی با تخفیف 50 درصدی مبلغ 300 میلون تومان یارانه داده‌ایم. امسال برای نخستین بار نیز 200 میلیون تومان برای برگزاری مسابقات تخصصی کتابخوانی اختصاص داده شده است. در حوزه کتب‌ شعر و تصویرگری 100 میلیون تومان و کودک و نوجوان نیز 150 میلون تومان هزینه شده است.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد اضافه کرد: 400 میلیون تومان هم برای کتابخانه‌های مراکز مختلف هزینه کرده‌ایم. همچنین برای برپایی 30 هزار نمایشگاه در 30 هزار مدرسه 300 میلیون تومان در نظر گرفته شده که این مبلغ توسط موسسه منادی تربیت هزینه خواهد شد.

انتشار قریب‌الوقوع گزارش عملکرد معاونت فرهنگی در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها

وی علاوه بر ارائه این آمار از انتشار 10 کتاب شامل گزارش عملکرد چهارساله معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و بخشهای تابعه‌اش در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: تا کنون سه شماره از این عناوین شامل گزارش عملکرد سالهای 84 تا 87، گزارش عملکرد ادارات کل ارشاد در استان‌های مختلف و گزارش عملکرد معاونت فرهنگی در حوزه شعر منتشر شده است. به زودی هم گزارشی درباره هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت یک سند منتشر خواهد شد و همگان در جریان بحث حذف یارانه کاغذ و مسائل بعد از آن قرار خواهند گرفت.

قبادی همچنین از انتشار گزارشهایی درباره حوزه چاپ و طرح کارت الکترونیک خرید کتاب تا پایان سال جاری خبر داد.

350 عنوان فعالیت در ستاد برگزاری هفته کتاب ثبت شده است

پیش از سخنان قبادی هم محمد اللهیاری فومنی دبیر هفته کتاب در گزارشی که از روند برپایی برنامه‌های این هفته ارائه کرد به 350 عنوان فعالیتی اشاره کرد که در ستاد مرکزی برگزاری آن که شامل 40 عضو حقیقی و حقوقی است ثبت شده است.

وی گفت: برنامه‌های 30 استان کشور هم در خصوص هفته کتاب در 450 عنوان به دست ما رسیده که به زودی اجراء می‌شوند. همچنین رایزنیهای فرهنگی ایران در آنکارا، باکو، بیروت، ایروان، آلماتی، دبی، دمشق، مسکو، رم، گرجستان، سوئد، قطر و تاجیکستان برای برپایی برنامه‌های هفته کتاب و حضور شاعران و نویسندگان ایرانی در آنجا اعلام آمادگی کرده‌اند.

پیش از سخنان اللهیاری نیز محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد در سخنانی با ابراز مسرت از مشارکت گسترده بخشهای مختلف در برنامه‌های هفته کتاب، آن را "رخدادی ملی" نامید که "به یک نهاد، وزارتخانه و سازمان خاص مربوط نمی شود و به همه آحاد مردم به ویژه اقشار فرهنگی مرتبط است و در این میان هم وزارت ارشاد صرفاً یک دستگاه هماهنگ‌کننده بود است".

پرویز البته در پایان سخنانش از رسانه‌ها خواست که "به جای پرداختن به مسائلی که ایجاد اختلاف می‌کند، به جنبه‌های مثبت برنامه‌ها از جمله این برنامه (هفته کتاب) بیشتر بپردازند".