به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا داوری اردکانی در افتتاحیه همایش بین‌المللی "فلسفه اسلامی و چالشهای جهان امروز" که عصر سه شنبه در تهران برگزار شد، فلسفه را دارای دو شأن آموختنی و تفکر خواند و افزود: همه علوم آموخته می شوند و کاربرد دارند اما فلسفه شأن آموختنی اش کاربرد ندارد. فلسفه را در زندگی نمی توان مصرف کرد چرا که فلسفه به عنوان تفکر آموختنی نیست.

وی افزود: فلسفه می آموزیم تا تفکر را یاد بگیریم. تفکر مستقیما کاربرد ندارد بلکه تفکر جان و روح است.

دکتر داوری اردکانی یادآور شد: چالش امروز چالش علم و تکنولوژی و توسعه است. یک چالش عمده دیگر خروج از قریه ای است که اهل آن ظالم هستند. این دو چالش به هم پیوسته اند اما یکی نیستند و گاهی با هم تعارض پیدا می کنند.

امروز فلسفه راهگشای زندگی است

وی با طرح این سؤال که آیا فلسفه اسلامی به ما در این دو چالش می تواند کمک کند، تصریح کرد: جامعه و مدینه ها و تمدنها یک جسمی و یک جانی دارند. ما روح را نمی بینیم. ما زندگی می کنیم اما هوا را حس نمی کنیم اگر هوا نباشد تنفس و زندگی نیست. هوا شرط زندگی است. اگر تفکر نبود، جان نبود و اصلا مسئله ای مطرح نبود.

رئیس فرهنگستان علوم ایران تأکید کرد: مسئله این نیست که ما چگونه از فلسفه استفاده کنیم بلکه فلسفه ما را مهیا می کند. فلسفه در دو اصل، کارایی مغرض دارد. در زمان عادی فلسفه زندگی می کند اما در آغاز یک اصل، فلسفه بنیانگذار است. فلسفه بیکن و دکارت و فلسفه گالیله فلسفه بنیانگذار غرب جدید است. دیگران هم بسط تاریخ غرب را تبیین می کردند. زمانی می رسد که زمان توقف است و زمانی است که افق کم و بیش بسته می شود و راه هموار نیست در این زمان فلسفه راهنمایی می کند و وضع را نشان داده و تذکر می دهد.

وی با بیان اینکه بشر همیشه در راه نیست و تمدنها همیشه در حال بسط نیستند، افزود: گاهی بشر اکنون زده می شود که قدمای ما به فلک زدگی تعبیر کرده اند. فلک زدگی همان سکون، اکنون زدگی و به دور خود چرخیدن است. فلسفه در زمان حاضر فروبستگی زمانه را یادآوری می کند و ما را مهیای دیدن و بینش امکانها و ما را توانای راهگشایی و راهروی می کند.

وی با بیان اینکه هر فلسفه ای باید فلسفه معاصر باشد، تصریح کرد: وقتی فلسفه معاصر در زندگی عادی ما تأثیر نداشته باشد، فلسفه گذشته برای زندگی امروز ما چه مشکل گشایی می تواند بکند.

فلسفه اسلامی به ما امکانهای برون شد از بحرانهای معاصر را می دهد

رئیس فرهنگستان علوم ایران به سخنان اشتراوس و کربن اشاره کرد و گفت: کربن حل مسائل آینده جهان غربی را در فلسفه بوعلی می بیند. برای غربی و برای همه کسانی که در هوای عالم غربی زندگی می کنند تحمل این مطلب مشکل است ولی ما فکر کنیم که آیا فلسفه و تفکر اسلامی می تواند در جهانی که با مشکل روبروست نوری بیفکند؟

دکتر داوری اردکانی تصریح کرد: تعریف فلسفه اسلامی از انسان با تعریفی که ما امروز از انسان داریم به ذات تفاوتهایی دارد. ساحتهای وجود بشر همان که ما اکنون در تفکر عادی می اندیشیم، نیست. بشر ساحتها و امکانات و راههای دیگری دارد و اگر فلسفه اسلامی به ما امکانهای برون شد از بحرانهایی که در تاریخ جدید شروع شده را نشان دهد برای خدمت به بشر امروز یک گنجینه بسیار بزرگ است.