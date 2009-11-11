700 بیمار کلیوی در استان زنجان از خدمات درمانی استفاده می کنند

محمدرضا طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این تعداد شامل بیماران دیالیزی، پیوند کلیه و تحت مراقبت پیشگیری است که به طور ناچیزی آمار بیماران مرد بالاتر از زنان است.

وی با بیان اینکه آشنایی عموم مردم با علائم اولیه بیماری های کلیوی، مانع پیشرفت بیماری و درمان آن در مراحل ابتدایی می شود، ادامه داد: در برخی موارد نیز ممکن است درمان طولانی شود و نیاز به پیشگیری های بیشتری باشد که در این صورت بیماران، به واحد بیماریابی انجمن حمایت از بیماران کلیوی معرفی می شوند و برای آنها پرونده تشکیل داده می شود و در نهایت برای درمان قطعی به پزشکان مرتبط ارجاع داده می شوند.

طهماسبی افزود: طی دو سال گذشته از این طریق برای 182 بیمار در انجمن پرونده تشکیل شده است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر حدود 80 بیمار در استان جهت پیوند کلیه در نوبت هستند، ادامه داد: در سال جاری 15 پیوند کلیه در استان صورت گرفته است که از این تعداد، 10 کلیه از بیماران مرگ مغزی و پنج مورد از اهدا کنندگان دیگر دریافت شده است.

طهماسبی هزینه ماهیانه انجمن را 70 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: نیمی از مبلغ به طور ثابت از سوی خیرین و نیم دیگر به صورت مقطعی از طریق کمکهای مردمی تأمین می شود و در جهت درمان، تهیه دارو، انجام آزمایشات بیماران پیوند کلیوی، پرداخت مستمری به بیماران نیازمند، تهیه و توزیع خواربار و لوازم بهداشتی بیماران صرف می شود.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان ادامه داد: در حال حاضر به کمک خیرین استان پنج تخت تاشو ویژه بیماران دیالیز با صرف هزینه ای برابر 200 میلیون ریال خریداری شده است و در آینده نیز باید 15 تخت دیگر تهیه شود.

طهماسبی گفت: آمار بیماران در استان در سال جاری تاکنون برابر با آمار سال گذشته بوده، در حالیکه این رقم در کشور افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه دیالیز علاوه بر تحمیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی سنگین به فرد، موجب خانه نشینی فرد می شود، گفت: یک بیمار دیالیزی سه بار در هفته و در هربار به مدت دو ساعت نیاز به دیالیز دارد و به طور کلی این بیماران و بیماران کلیوی ماهانه یک میلیون ریال هزینه پرداخت می کنند.

طهماسبی حمایت از بیماران کلیوی تمرکز بر پیشگیری و خروج از درمان را از اولویتهای قابل انجام برای بیماران کلیوی و ساده ترین و کم هزینه ترین روش پیش روی خانواده بیماران، انجمن و دولت عنوان کرد و گفت: باید همزمان با ارتقای سطح آگاهی مردم و فرهنگسازی، در خصوص مراقبت از کلیه ها و کنترل قند و فشار خون، مشکلات پیش روی این بیماران را جهت احیای کمکهای مردمی که گرداننده انجمن هستند به افراد جامعه تفهیم کرد تا بیماران جز رنج بیماری، رنج دیگری نداشته باشند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان پیشگیری از گسترش بیماری های کلیوی و انجام اقدامات جدی در این خصوص را عمده ترین هدف نامگذاری یک هفته به عنوان هفته حمایت از بیماران کلیوی در سطح کشور دانست و افزود: در این راستا برنامه های تبلیغاتی گسترده ای اعم از تهیه پلاکارد، بروشورهای جدید و دفترچه های آموزشی انجام شده است که در اختیار ادارات و عموم مردم قرار خواهد گرفت.