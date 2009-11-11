نور مستقیم آفتاب علت بروز عارضه چشمی ناخنک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی حسینی تهرانی، ناخنک چشم را خفیف ترین عارضه اشعه ماوراء بنفش نور آفتاب برشمرد و یادآورشد: هنوز برای این عارضه چشمی علت مشخصی پیدا نشده است اما به نظر می‌رسد قرارگیری طولانی مدت در فضا‌های باز بدون استفاده از عینک آفتابی از علل مهم آن است.

وی با بیان اینکه عینک آفتابی باید امواج مضر نور آفتاب (ماوراء بنفش) را جذب کند، اظهار داشت: امواج ماوراء بنفش با طول موج کمتر از 340 برای چشم مضر است.

مسئول برگزاری سمپوزیوم ناخنک در نوزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران، ناخنک را برگشت مثلثی شکل در فضای پلکی (از بینی به سمت قرنیه) عنوان کرد و افزود: احساس جسم خارجی در چشم، سوزش و قرمزی از علایم این بیماری به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه نابینایی ناشی از ناخنک درمان‌پذیراست، گفت: ناخنک با نفوذ تدریجی برسطح خارجی مردمک، کم ‌بینایی را سبب می‌شود همچنین آستیگماتیسم هم از عوارض دیگر ناخنک چشمی است.

عضو هیئت علمی کنگره چشم ‌پزشکی ایران، کشاورزان و کارگران ساختمانی را به علت حضور دائم و طولانی مدت در فضاهای باز (در معرض نور آفتاب) مستعد ابتلا به ناخنک چشمی برشمرد و یادآور شد: استفاده از عینک آفتابی برای این افراد و همه کسانی که در طول روز ساعتها زیر نور مستقیم خورشید هستند، توصیه می‌شود.

این جراح و متخصص چشم پزشکی با بیان اینکه در درمان جراحی این عارضه چشمی، نسج سالم، سلولهای بنیادین و یا نسج ملتحمه دیگر جایگزین نسج ناخنک می‌شود، گفت: در موارد عود کننده آن از پیوند قرنیه استفاده می‌شود.

تهرانی، ناخنک را شایعترین عارضه در چشم پس از آب مروارید عنوان کرد و گفت: چنانچه بیمار به درستی برای درمان جراحی انتخاب نشود تا 60 درصد احتمال عود بیماری وجود دارد.

نوزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران 25 تا 28 آبان 88 در مرکز همایشهای رازی با حضور اساتید برجسته ایران و جهان برگزار می ‌شود.