دکتر محمد علی آذرشب رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آموزش مفاهیم دینی به دانش آموزان به بحث روشها و محتوای این آموزه ها اشاره کرد.

وی گفت: از نظر محتوا دین با فطرت ، عقل و عاطفه انسان سازگاری دارد و آموزش دینی نیز باید با این سه مؤلفه فطرت، عقل و عاطفه سازگاری داشته باشد در غیر این صورت این آموزش مؤثر نخواهد بود.

دکتر آذر شب همچنین اظهار داشت: در بحث روشها باید سه عنصر را مورد توجه قرار داد که قرآن نیز آن را در قالب حکمت، موعظه حسنه و زیبایی مورد اشاره قرار داده است. حکمت توجه به شرایط مخاطب و بحث زمان و مکان است باید پیامی به مخاطب ارائه کنیم که در نظر مخاطب حکیمانه باشد و خارج از محدوده زمانی و مکانی مخاطب نباشد.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب یادآور شد: موعظه حسنه بدین معنا است که وقتی با دیگران وارد سخن می شوید باید از زیباترین روشها استفاده کنید. عنصر سوم به گفتگوی دو جانبه ارتباط دارد که براساس توصیه قرآن باید برای انتقال آموزه های دینی باید به بهترین وجه با مخاطب وارد گفتگو شویم.

وی با اشاره به اهمیت شرایط محیطی برای مؤثر واقع شدن آموزه های دینی گفت: این شرایط به حفظ تقدس ارزشها اطلاق می شود. ارزشهای دینی زمانی مورد احترام است که جنبه تقدس پیدا کند، چنین ارزشهایی در دل و جان افراد قرار می گیرد. دانش آموزی که این آموزشها را دریافت می کند اگر در شرایط محیطی خود با افراطی رو به رو شود که به چنین ارزشهایی توجه ندارد با بحران ارزشها رو به رو می شود، چرا که ارزشها تقدس خود را از دست داده است، در این صورت آموزه های دینی مورد شک و شبهه قرار می گیرد.

دکتر محمد علی آذرشب درباره مهمترین ضعف آموزش و پرورش در ارائه آموزه های دینی گفت: این مسئله حائز اهیمت است که متصدیان آموزش دینی در مدارس شخصیت انسانی و ارزشی خود را به دانش آموز ارائه کنند. اغلب مسائلی که از آموزه های دینی منتقل می شوند به معلم ارتباط دارند. برخی دانش آموزان احساس می کنند معلم با جان و دل و از روی ایمان و اعتقاد با وی صحبت می کنند و این معلم به قدری به عقل، جان و عاطفه دانش آموزان نزدیک می شود که این آموزه ها در دل و جان آنها می نشیند. اما برعکس آن هم صادق است.

دکتر آذرشب تصریح کرد که معلم باید متخلق به اخلاق اسلامی باشد.

وی همچنین ضرورت به روز شدن برنامه های آموزش دینی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در کتابهای مدارس باید تجدید نظر شود، علاوه بر اینکه علومی چون ریاضی و فیزیک باید همگام با تحولات علمی روز و آخرین نظریات تغییر کنند، باید مجموعه ای درباره بهترین راه ارائه کتابهای درسی دینی باشند و عرضه آن به طور مرتب درحال تکامل باشد. یکی از نشانه ها طی شدن راه تکامل زیبایی شناسی و ارائه زیباتر این آموزه ها است.

آذرشب تأکید کرد: کتاب دینی و معارف اسلامی باید یکی از کتابهایی باشد که به طور مرتب درحال پیشرفت است و در پس آن استوانه ای از متفکران و کارشناسان قرار گرفته باشند تا بهترین راه های ارائه اصول و روشهای آموزه های دینی بررسی کنند.