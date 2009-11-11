به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی بیش از یک ماه است به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس فعالیت می کند، روز دوشنبه در نشستی با علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس مجمع باگاه پرسپولیس شرکت کرد و مسائل مختلف این باشگاه را مورد بررسی قرار داد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد این نشست گفت جلسه ای که با آقای سعیدلو داشتیم، جلسه بسیار مثبتی بود و امیدورام بتوانم در پیشبرد اهداف باشگاه پسپولیس و رفع مشکلات آن موثر باشد."

حبیب کاشانی افزود: ارائه گزارش مالی و لیست طلبکارها و نیز رایزنی در مورد لیست افراد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی از دستور رئیس سازمان تربیت بدنی برای مساعدت در پرداخت بدهی بازیکنان پانامایی باشگاه خبر داد و افزود: آقای سعیدلو همچنین در این جلسه دستور تشکیل شورای برون مرزی برای صدور مجوز های لازم جهت تشکیل اردوی باشگاه پرسپولیس در امارات را صادر کردند.

همچنین مصطفی شکری معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس با اعلام این خبر که " سازمان تربیت بدنی مبلغ 66 هزار دلار را بابت پرداخت بدهی بازیکنان پانامایی در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار داد" گفت: متعاقب درخواست باشگاه پرسپولیس از سازمان تربیت بدنی برای مساعدت در حل مشکل بدهی بازیکنان پانامایی که بابت بدهی خود به فیفا شکایت کرده بودند، این سازمان مبلغ مورد درخواست را در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار داد.

شکری افزود: با توجه به رویکرد باشگاه پرسپولیس در حل مشکلات حقوقی و نیز جلوگیری از طرح دعاوی علیه باشگاه در مراجع بین المللی، بزودی نسبت به واریز مبالغ مذکور اقدام خواهیم نمود.

معاون حقوقی باشگاه در ادامه، اقدام صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان برای دریافت مطالبه شان از باشگاه پرسپولیس به مبلغ 350 میلیون تومان خبر داد و گفت: صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان در ازای پرداخت مبلغی معادل 300 میلیون تومان که در روزهای پایانی سال گذشته در قالب مضاربه در اختیار مدیریت وقت باشگاه قرار داده است، اینک مبلغی قریب به 350 میلیون تومان از باشگاه مطالبه کرده است.

شکری افزود: پس از اطلاع از این موضوع، در حال بررسی قرارداد منعقده و نحوه هزینه وجوه دریافتی از سوی باشگاه و در نظر گرفتن تمهیداتی برای رسیدگی به این مسئله هستیم.