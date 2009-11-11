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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

با هدف آنالیز آبهای آلوده؛

محققان کشور موفق به تولید الیاف نانو متخلخل شدند

محققان کشور موفق به تولید الیاف نانو متخلخل شدند

پژوهشگران دانشگاه لرستان با همکاری محققان دانشگاه تهران موفق به تولید الیاف نانو پوروس جدیدی با گزینش پذیری و تخلخل بالا برای آنالیز آبهای آلوده و انواع ترکیبات آلی فرار در غذاها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید پیمان هاشمی، یکی از محققان این پروهش با اعلام این خبر گفت: به طور کلی الیاف SPME کاربردهای زیادی در آنالیز ترکیبات طبیعی نظیر اسانس گیاهان و انواع ترکیبات آلی فرار در غذاها، آبهای آلوده و خاکها دارند اما ساخت الیاف جدید، با گزینش پذیری و تخلخل بالا از مواد نانو ساختار باعث گسترش این کاربردها شده است.

وی افزود: نانو پوروس، نوعی تکنیک تولید نانو ساختارهایی است که دارای سطح متخلخل هستند. 

هاشمی هدف این پژوهش را ساخت الیاف جدید SPME با استفاده از مواد جدید نانوپوروس سیلیکایی و مقایسه خواص آنها با الیاف تجاری موجود ذکر کرد و افزود: در حقیقت با این کار، دامنه کاربرد ترکیبات نانوساختار را توسعه دادیم و نیز کیفیت و گزینش پذیری الیاف SPME را بهبود بخشیدیم.

وی در مورد چگونگی انجام این پژوهش اظهار داشت: ابتدا بستر نانوپوروس SBA-15 با تخلخل بالا با روشهای مرسوم سنتز شده و با استفاده از نوعی "معرف" عامل دار شدند سپس مقدار کمی از این پودر به وسیله چسب اپوکسی به صورت لایه ای یکنواخت روی یک سیم نازک مسی نشانده و در نهایت نتایج حاصل با یک فیبر تجاری PDMS مقایسه شد.

این محقق گفت: نتایج نشان داد که فیبر ساخته شده، کارایی بهتری برای استخراج این ترکیبات نسبت به فیبر تجاری دارد.

کد مطلب 981040

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    نظرات

    • شهرزاد بیدرام ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
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      پاسخ
      با سلام من دانشجوی رشته ی مهندسی تکنولوژی نساجی دانشگاه امیر کبیر هستم . موضوع مقاله ی من در مورد تولید و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف پلی استر متخلخل است. میخواستم اگه امکانش هست به من راهنمایی کنید .

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