محققان کشور موفق به تولید الیاف نانو متخلخل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید پیمان هاشمی، یکی از محققان این پروهش با اعلام این خبر گفت: به طور کلی الیاف SPME کاربردهای زیادی در آنالیز ترکیبات طبیعی نظیر اسانس گیاهان و انواع ترکیبات آلی فرار در غذاها، آبهای آلوده و خاکها دارند اما ساخت الیاف جدید، با گزینش پذیری و تخلخل بالا از مواد نانو ساختار باعث گسترش این کاربردها شده است.

وی افزود: نانو پوروس، نوعی تکنیک تولید نانو ساختارهایی است که دارای سطح متخلخل هستند.

هاشمی هدف این پژوهش را ساخت الیاف جدید SPME با استفاده از مواد جدید نانوپوروس سیلیکایی و مقایسه خواص آنها با الیاف تجاری موجود ذکر کرد و افزود: در حقیقت با این کار، دامنه کاربرد ترکیبات نانوساختار را توسعه دادیم و نیز کیفیت و گزینش پذیری الیاف SPME را بهبود بخشیدیم.

وی در مورد چگونگی انجام این پژوهش اظهار داشت: ابتدا بستر نانوپوروس SBA-15 با تخلخل بالا با روشهای مرسوم سنتز شده و با استفاده از نوعی "معرف" عامل دار شدند سپس مقدار کمی از این پودر به وسیله چسب اپوکسی به صورت لایه ای یکنواخت روی یک سیم نازک مسی نشانده و در نهایت نتایج حاصل با یک فیبر تجاری PDMS مقایسه شد.

این محقق گفت: نتایج نشان داد که فیبر ساخته شده، کارایی بهتری برای استخراج این ترکیبات نسبت به فیبر تجاری دارد.