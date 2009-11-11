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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

لیگ برتر ووشو /

آغاز دور برگشت پس از سه ماه / مدعیان در سالن آبفا به میدان می روند

آغاز دور برگشت پس از سه ماه / مدعیان در سالن آبفا به میدان می روند

دور برگشت رقابتهای لیگ برتر ووشو باشگاههای ایران پس از وقفه‌ای سه ماه فردا (پنجشنبه) در سالن آبفا تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت این مسابقات قبل از ماه مبارک رمضان با قهرمانی تیم های نفت و مقاومت در گروه های اول و دوم خاتمه یافت و پس از نزدیک به سه ماه شاهد آغاز دور برگشت این مسابقات خواهیم بود.

در این هفته تیم ها دوبازی خود را در دو نوبت صبح و عصربرگزار خواهند کرد. در گروه اول نفت تهران قهرمان نیم فصل اول ابتدا با هیئت ووشو کرمان دیدار می کند و عصر فردا به دیدار هیئت کرمانشاه خواهد رفت. در این گروه همچنین در بازیهای صبح هیئت ووشو خراسان رضوی به دیدار هیئت ووشو کرمانشاه می رود و در نوبت عصر نیز با هیئت ووشو کرمان مبارزه می کند.

اما در گروه دوم مقاومت صدرنشین در بازی اول خود با هیئت ووشو آذربایجان شرقی و سپس با هلال احمر آذربایجان غربی دیدار می کند. در دیگر بازیهای این گروه رنگ فیروزه فارس  در بازی  صبح خود با هلال احمر آذربایجان غربی و درنوبت عصر با هیئت ووشو آذربایجان شرقی  پیکار می کند.

کد مطلب 981041

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