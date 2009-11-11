آغاز دور برگشت پس از سه ماه / مدعیان در سالن آبفا به میدان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت این مسابقات قبل از ماه مبارک رمضان با قهرمانی تیم های نفت و مقاومت در گروه های اول و دوم خاتمه یافت و پس از نزدیک به سه ماه شاهد آغاز دور برگشت این مسابقات خواهیم بود.

در این هفته تیم ها دوبازی خود را در دو نوبت صبح و عصربرگزار خواهند کرد. در گروه اول نفت تهران قهرمان نیم فصل اول ابتدا با هیئت ووشو کرمان دیدار می کند و عصر فردا به دیدار هیئت کرمانشاه خواهد رفت. در این گروه همچنین در بازیهای صبح هیئت ووشو خراسان رضوی به دیدار هیئت ووشو کرمانشاه می رود و در نوبت عصر نیز با هیئت ووشو کرمان مبارزه می کند.

اما در گروه دوم مقاومت صدرنشین در بازی اول خود با هیئت ووشو آذربایجان شرقی و سپس با هلال احمر آذربایجان غربی دیدار می کند. در دیگر بازیهای این گروه رنگ فیروزه فارس در بازی صبح خود با هلال احمر آذربایجان غربی و درنوبت عصر با هیئت ووشو آذربایجان شرقی پیکار می کند.