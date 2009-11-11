پیروزی اوساسونا در جام حذفی اسپانیا / رئال مادرید حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا شب گذشته در دور چهارم این رقابت ها با نتیجه یک بر صفر از سد خه رس گذشت تا در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه 3 بر یک به دور یک هشتم نهایی این رقابت ها صعود کند.

در این دیدار که به میزبانی اوساسونا انجام شد ، "دادی" در دقیقه 79 گل برتری را وارد دروازه تیم میهمان کرد. مسعود شجاعی در این دیدار به طور کامل بازی کرد و دو بار مهاجمان اوساسونا را در موقعیت گلزنی قرار داد اما جواد نکونام دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا به طور کامل بر روی نیمکت حضور داشت.

رئال مادرید بازنده بزرگ رقابت های روز گذشته بود. این تیم در دیدار با آلکورکون با تک گل دقیقه 81 رافائل فان در فارت پیروز شد اما با توجه به شکست 4 بر صفر در دیدار رفت، از دور رقابت ها حذف شد.

بارسلونا هم در دیدار با "کولتورال لئونسا" با نتیجه 5 بر صفر پیروز شد. بویان کرکیچ (51 و 54)، پدریتو رودریگوئز (63)، لیونل مسی (64) و ژاوی هرناندز(75) گل های بارسا را در این دیدار به ثمر رساندند. بارسا در دیدار رفت با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسیده بود.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* آتلتیکومادرید 6 - ماربلا صفر

* والنسیا 2 - آلکویانو 2

* ویارئال یک - پوئرتولانو صفر

* دپورتیوو لاکرونا صفر - رئال مورسیا صفر

* مالاگا صفر - زاراگوزا صفر

* سویا 5 - آتلتیکو سیوداد یک

* اسپورتینگ گیخون یک - رکرتیوو هوئلوا یک (4 بر 2 به سود هوئلوا)

* تنه ریف صفر - سلتاویگو یک