به گزارش خبرنگار مهر، هفته های دوم و سوم از دور رفت رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاههای ایران روز جمعه در سالن خانه تکواندو برگزار خواهد شد. در مهمترین بازی این هفته دو تیم بازنده هفته نخست یعنی سایپا و دانشگاه آزاد به مصاف هم خواهند رفت.

مدافع عنوان قهرمانی که درهفته نخست مقابل تیم تازه وارد گاز پارس جم غافلگیر شد و سه امتیاز مهم را از دست داد این هفته دوبار به میدان خواهد رفت. دانشگاه آزاد ابتدا باید مقابل سایپا صف آرایی کند و سپس به دیدار ملی حفاری برود.

هر دو بازی برای دانشگاه آزاد سخت و دشوار است به خصوص بازی با سایپا که با جذب نفرات جدید تیم خود را تقویت کرده، دایی چی ، عباسی ، لیریایی ، محمد پور و کریمی از جمله نفرات جدید سایپا هستند که به دستور بیژن مغانلو به میدان خواهند رفت.

هرچند ملی حفاری هم تیم دست و پا بسته ای نیست ولی دانشگاه که این هفته هم محمد باقری معمتد را به دلیل سفر به مکزیک اختیار ندارد برای پیروزی به اندازه کافی ملی پوش و تکواندوکار طراز اول دارد. سایپا بعد از بازی با دانشگاه آزاد به مصاف گازپارس جم می رود.

این دیدار جنگ تفکرات مربیان جوان است. یک سو سایپا با بیژن مغانلو و سوی دیگر گاز فجرجم با هدایت علی تاجیک، هر دو مربی بدون در اختیار داشتن تکواندوکار ملی پوشان تیم خود را جوانان به مصاف رقیب می فرستند و این یعنی بالا رفتن جذابیت های این بازی!

برنامه کامل بازیهای هفته دوم:

* فولاد ماهان سپاهان - شهرداری بندرعباس

* سایپا - دانشگاه آزاد

* مناطق نفت خیز جنوب - کولرهای گازی کنوود

* ملی حفاری – قوامین ناجا

برنامه کامل بازیهای هفته سوم :

* سایپا- گاز فجر جم

* مناطق نفت خیز جنوب - شهرداری بندر عباس

* ملی حفاری - دانشگاه آزاد

* قوامین ناجا - کولرهای گازی کنوود