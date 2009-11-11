کیک تولد نمادین رئیس جمهور به نمایش گذاشته می شود

محمدابراهیم پیشگر با اشاره به برگزاری اولین مراسم جشن تولد هموطنان نیکوکار، مددکار، خانواده های تحت حمایت بنیاد خیریه که تاریخ تولدشان در یکی از روزهای آبان است به خبرنگار مهر گفت: در این مراسم که با همکاری اتحادیه قنادان برگزار می شود کیک نمادین تولد رئیس جمهوری نیز تهیه و به نمایش گذاشته می شود.

بنیاد خیریه نبی اکرم (ص)، سال گذشته نیز مسابقه پخت کیک تولد 30 سالگی انقلاب اسلامی برگزار کرده بود.

مدیرعامل بنیاد خیریه نبی اکرم (ص) با تاکید بر اینکه اولین بار سنت جشن گرفتن برای سالروز تولد پیامبر (ص) از مصر به نقاط دیگر جهان اسلام رسوخ پیدا کرد، گفت: در هر حال، این جشن در تمام جهان اسلام مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از عالمان و ادیبان با سرودن اشعار و نثرهای زیبا و نیز رساله‌ های مختلف مولد پیامبر (ص) را گرامی داشتند.

پیشگر با تاکید بر اینکه هدف ما از برگزاری این مراسم ایجاد شور و نشاط در جامعه است، ادامه داد: ما نیز تا به حال با هدیه کارت پستال به همنوعان خود تولدشان را تبریک می گفتیم اما حدود دو ماه پیش بر اساس مصوبه نشست اعضای هیئت مدیره بنیاد تصویب شد برای این افراد جشن تولد برگزار کنیم.

خیرین، مددکاران، خانواده های تحت حمایت و همچنین افرادی که به نوعی با بنیاد خیریه نبی اکرم (ص) همکاری دارند و تاریخ تولدشان یکی از ایام اول تا سی ام آبان است می توانند در این جشن شرکت کنند.

پیشگر با اشاره به برگزاری اولین مراسم جشن تولد هموطنان نیکوکار، مددکار و خانواده های تحت حمایت این بنیاد در پایان ماه آبان افزود: این مراسم از این پس هر ماه برای افرادی که به نوعی با این بنیاد در ارتباط هستند، برگزار خواهد شد.