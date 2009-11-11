به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در این مسابقات کاراته کاهای 91 کشور جهان وارد رباط محل برگزاری این مسابقات شده و سایت رسمی فدراسیون جهانی از جدال 3000 کاراته کا در ششمین دوره رقابتهای جوانان و امید جهان به مدت چهار روز خبر داده است.

براساس برنامه اعلام شده عصر امروز(چهارشنبه) قرعه کشی مسابقات انجام خواهد شد و از صبح پنجشنبه مسابقات با رقابت امیدها آغاز می شود.

فردا (پنجشنبه 21 آبان ماه) رقابت های رده سنی امیدهای زیر 21 سال برگزار می شود. در بخش آقایان کاراته کاهای اوزان 68-، 78- و 78+ کیلوگرم و در بخش بانوان که ایران نماینده ای ندارد، رقابتهای اوزان 53-، 60- و 60+ کیلوگرم برگزار خواهد شد.

این رقابتها به مدت چهار روز در مراکش برگزار خواهد شد.