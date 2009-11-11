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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۹:۱۱

کاراته جوانان و امیدجهان-مراکش

رقابت 3000 کاراته‌کا در جام ششم/ امیدهای ایران از فردا روی تاتامی

رقابت 3000 کاراته‌کا در جام ششم/ امیدهای ایران از فردا روی تاتامی

ششمین دوره رقابنهای کاراته قهرمانی جهان از روز پنجشنبه با حضور نزدیک به 3000 کاراته کا در تالار شاهزاده مولا عبدالله شهر رباط مراکش آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در این مسابقات کاراته کاهای 91 کشور جهان وارد رباط محل برگزاری این مسابقات شده و سایت رسمی فدراسیون جهانی از جدال 3000 کاراته کا در ششمین دوره رقابتهای جوانان و امید جهان به مدت چهار روز خبر داده است.

براساس برنامه اعلام شده عصر امروز(چهارشنبه) قرعه کشی مسابقات انجام خواهد شد و از صبح پنجشنبه مسابقات با رقابت امیدها آغاز می شود.

فردا (پنجشنبه 21 آبان ماه) رقابت های رده سنی امیدهای زیر 21 سال برگزار می شود. در بخش آقایان کاراته کاهای اوزان 68-، 78- و 78+ کیلوگرم و در بخش بانوان که ایران نماینده ای ندارد، رقابتهای اوزان 53-، 60- و 60+ کیلوگرم برگزار خواهد شد.

این رقابتها به مدت چهار روز در مراکش برگزار خواهد شد.

کد مطلب 981049

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