به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی رامین شامگاه روز سه شنبه و با تاکید بر رعایت ترتیب الفبایی ، برای بازدید از روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز به تحریریه این روزنامه آمد و در سخنانی به تحلیل رسانههای غربی، وضعیت رسانهای کشور و چالشهای این عرصه پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه "پیام رسانهای ما ایرانیان از خود ما مهمتر است" به تحلیل رویکرد رسانه های غربی پرداخت و گفت: مونوپل رسانهای غرب با هفت، هشت کلیدواژه مانند دموکراسی، حقوق بشر و آزادی، ایدئولوژی میسازد، استراتژی طراحی میکند و رویکرد جهانیان را معطوف به همین کلیدواژهها میکند.
رامین گفت: امام خمینی (ره) با تکیه بر جهانبینی توحیدی برای تدوین نظام حکومتی اسلام آمدند و از شش یا هفت کلیدواژه قرآنی استفاده کردند و توانستند با همینها نهضت خودشان را به پیش ببرند، انقلاب خودشان را به پیروزی برسانند، نظام جمهوری اسلامی را تاسیس کنند و 10 سال رهبری خودشان را تثبیت کنند و موجی از افکار عمومی را در اختیار بگیرند. کلیدواژههای امام خمینی (ره) رسانه بود و ایشان یکنفره با این کلیدواژهها بسیاری از قلبها و ذهنهای جهانی را تسخیر کرد.
وی به تغییرات در جریان فکری حاکم در نظام جمهوری اسلامی بعد از رحلت امام (ره) اشاره کرد و گفت: بعد از رحلت امام ما سیاستمداران، ما رسانهایها و ما صاحبان فکر و فرهنگ به هر دلیل خلع سلاح شدیم. کلیدواژههای قرآنی امام خمینی (ره) را بایگانی کردیم و در طول 20 سال اخیر هم هیچکس به این سوال که چرا این کار را کردهایم پاسخی نداده است ولی ما ابزار قدرتی را که امام (ره) در اختیارمان گذاشت رها کردیم. لذاست که امروز سیاستمداران ما با غفلت از این کلیدواژهها نتوانستهاند حرف تازهای به جهانیان برنند و رسانههای ما هم در برابر رسانههای غربی تقریباً خلع سلاح شده اند.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اضافه کرد: در 30 سال اخیر رسانهها ی ما به شدت آسیب پذیر و تحت تهاجم بیامان رسانههای غربی هستند. اگر ما میخواهیم بعد از 20 سال پذیرش تهاجم رسانههای غربی خودمان را بازبیابیم و از موضع تدافعی به خطر تهاجمی وارد شویم باید همان کلیدواژههای قرآنی امام خمینی (ره) را احیاء کنیم و من راهکار دیگری به نظرم نمیرسد.
وی با برشمردن تعدادی از این "کلیدواژهها" گفت: ما بعد از رحلت امام (ره) آمدیم و گفتیم جانشین امام خمینی (ره) نه امام است نه مرجع تقلید. یعنی امامت و مرجعیت ولی فقیه را کنار گذاشتیم و صرفا گفتیم: رهبر انقلاب. وقتی رهبری و مرجعیت از هم تفکیک شوند در واقع ما اندیشه سکولاریسم را پذیرفتیم در حالی که مد نطر امام (ره) تفکیک رهبری از مرجعیت نبود بلکه تفکیک رهبری از محدوده مراجع بود. این هم به این خاطر بود که ایشان معتقد بودند که مراجع زمان خودشان توانایی رهبری جامعه و نظام را ندارند.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به اصولی از قانون اساسی گفت: ولایت حضرت آیت الله خامنه ای در حقیقت استمرار امامت امت است.
رامین گفت: من در 10 سال امامت امام خمینی (ره) یک رسانه را در در غرب نیافتم که از ایشان به عنوان "امام" یاد کند و همه میگفتند "آیتالله خمینی" و بعد دلیل آن را هم میگفتند که "ما دست شما را خواندهایم. شما میخواهید بگویید امام خمینی تا بعدش بگویید امت اسلامی و بعد از آن هم جهان اسلام را حول محور ولایت فقیه شکل بدهید". اما متاسفانه بعد از رحلت امام ما در عمل با غرب همنوا شدیم.
وی ادامه داد: ما با به کار بردن کلمه رهبر در قبال نائب امام زمان (عج) به شدت خلاف کار رسانهای حضرت امام عمل میکنیم .یعنی امت تبدیل میشود به ملت واعضای امت که خواهر و برادر دینی هستند به شهروندانی تبدیل میشوند که حداکثر باید حقوق هم را رعایت کنند و وظایفی مثل امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده ندارند.
ادامه دارد...
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