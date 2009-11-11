چهار عضو جدید فرهنگستان علوم پزشکی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد با موافقت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر علیرضا مرندی، دکتر ناصر سیم فروش، دکتر باقر لاریجانی و دکتر شهاب الدین صدر به عضویت فرهنگستان علوم پزشکی درآمدند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفته گذشته اعلام کرده بود: بر اساس اصلاحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی افراد برای عضویت در فرهنگستانها به معرفی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا فرهنگستانها و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس ضوابط و معیارهای علمی مصوب انتخاب می‌شوند.



به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به پیشنهاد کمیسیون مشورتی این شورا موادی از اساسنامه فرهنگستان های هنر،علوم، علوم پزشکی و زبان و ادب فارسی را اصلاح کرده است.

بر این اساس، ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر، ماده 18 اساسنامه فرهنگستان علوم، ماده 17 اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی و ماده 6 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی اصلاح شد که بر اساس آن افراد پیشنهادی برای عضویت در فرهنگستان به معرفی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا خود فرهنگستان مربوطه و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس ضوابط و معیارهای علمی مصوب انتخاب می‌شوند.

علاوه بر این، ماده 10 اساسنامه فرهنگستان علوم، علوم پزشکی و زبان و ادب فارسی و ماده 8 اساسنامه فرهنگستان هنر نیز اصلاح شد که بر اساس این اصلاحیه، رئیس فرهنگستان از میان اعضای فرهنگستان به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم وی برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند.

بر اساس این مصوبه، تغییر روسای مزبور به علل مختلف فوت، کناره‌گیری، عزل و استعفا قبل از پایان دوره نیز مطابق همین شیوه خواهد بود بر این اساس، انتخاب مجدد رئیس فرهنگستان بلامانع خواهد بود.

این مصوبه از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.