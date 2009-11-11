مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:
جزئیات کنکور مدرک معادل کارشناسی ارشد 88 اعلام شد
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: ارسال پارازیتها در دستور کار مجلس قرار گرفت
کاهش قیمت جهانی طلا
وزیر راه اعلام کرد: تهران-گچسر در 15دقیقه
اعتماد:
روح الله حسینیان درباره حوادث اخیر به اعتماد گفت: شورای امنیت ملی مرجع سیاست های امنیتی
غیبت هاشمی از تریبون نماز جمعه همچنان ادامه دارد؛ تلاش برای کنار گذاشتن منتقدان
لاریحانی صندوق دولت برای یارانه ها را نگران کننده دانست؛ اختلاف دولت و مجلس باقی ماند
ایران :
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تشریح کرد: اختلاف و اشتراک دولت و مجلس در یارانه ها
در شورای شهر مطرح شد؛ تخلفات شهرداری تهران در واگذاری قراردادها
وزیر راه و ترابری: آزادراه تهران در دولت دهم به شمال می رسد
ابرار:
اوباما مدعی شد: پیشنهاد آژانس به ایران منصفانه است
دادستان تهران: امنیت با سرنیزه و توپ و تانک ایجاد نمی شود
کلینتون: ایران توافقنامه پیشنهادی آژانس را بپذیرد
ابتکار:
هشدار دادستان تهران به رسانه ها
فرمانده ناجا: ماسکی ها شناسایی می شوند
با برنامه ریزی های گسترده انجام شد؛ موفقیت های بزرگ شهرداری در تحقق درآمدهای پایدار
اسرار:
محمد هاشمی: مجمع تشخیص مصلحت راه حل معضل فعلی کشور است
مردم، نگران طرح هدفمند کردن یارانه ها
مجید انصاری: غیبت هاشمی لطمه جبران ناپذیر به جایگاه و حیثیت نماز جمعه است
اطلاعات:
فرمانده نیروی دریایی ارتش در گفتگو با اطلاعات: نیروی دریایی ایران امروز خودکفاست
تفویض اختیارات فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی به وزیر کشور
تصمیم گیری نهایی درباره طرح تغییر ساعت کار به شنبه آینده موکول شد
تهران امروز:
احمدی نژاد در برابر مطالبات تهرانیها
جلیلی، گفتگو با برنز را مذاکره ندانست
یارانه ها و چرخش 180 درجه ای دولت
جام جم :
اعتراض ایران به قطع شبکه تلویزیونی العالم
احمدی نژاد: کارخانجات سوخت هسته ای ایران توسعه می یابد
تشکیل دولت لبنان پس از 5 ماه
جوان:
وزیر خارجه آمریکا هم به بیانیه 13 آبان اوباما پیوست؛ پیام هیلاری کلینتون و پاسخ متکی
کوچ پاییزه حزب اعتماد ملی به نقطه نامعلوم
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش دستبافت در اصفهان برگزار شد
جمهوری اسلامی:
متکی: کشورهای منطقه در امور یمن دخالت نکنند
دادستان تهران: سه شهروند آمریکایی جاسوس هستند
سرانجام دولت جدید لبنان تشکیل شد
حمایت:
خواسته های حزب الله تامین شد؛ تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان
خرید دو میلیون واکسن آنفلوانزا
هفته آینده منتشر می شود؛ گزارش البرادعی درباره برنامه هسته ای ایران
حیات نو:
دولت برای زمان حذف یارانه ها اختیار تام گرفت
وزیر راه خبرداد: قرارگاه خاتم الانبیا برنده مناقصه 5/2 دلاری چابهار
دادستان تهران: متهمان باید با خانواده خود ملاقات کنند
خبر:
در جلسه مشترک مجلس و دولت عنوان شد؛ افشاگری جدید احمدی نژاد
کلینتون خطاب به ایران: مجبور نیستیم عاشق هم باشیم
نامه 174 نماینده مجلس به احمدی نژاد؛ آقای رئیس جمهور خانواده زندانیان را دریابید
خراسان:
اختلاف دولت با مجلس درباره یارانه ها پایان نیافت
با حکم رهبر انقلاب؛ وزیر کشور جانشین فرماندهی کل قوا در امور نیروی انتظامی شد
وزیر بازرگانی خبر داد: ذخیره سازی 2 هزار میلیارد تومان کالا برای جلوگیری از شوک قیمتی هدفمند کردن یارانه ها
دنیای اقتصاد:
دنیای اقتصاد بررسی می کند؛ علل التهاب در بازار طلا
در آستانه ورود اوباما به آسیا رخ داد؛ تبادل آتش در آب های دو کره
کاهش 156 واحدی شاخص بورس
سیاست روز:
درادامه همکاری با دولت یمن صورت گرفت؛ استفاده عربستان از بالگردهای آپاچی علیه شیعیان یمن
بهبهانی قول داد: بهره برداری از آزاد راه تهران – شمال تا پایان کار دولت دهم
هدفمند کردن یارانه ها دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت
فرهیختگان:
دادستان عمومی و انقلاب تهران هشدار داد: برخورد با رسانه های دروغگو
مخالفت شورای نگهبان با طرح معافیت سربازی
با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری اعلام شد؛ مذاکره مجلس با دولت برای اصلاح قانون ماهواره
کاروکارگر:
با مخالفت نمایندگان؛ لایحه هدفمند کردن یارانه ها سال آینده اجرا نمی شود
با کاهش 17 درصدی واردات رسمی؛ قاچاق پوشاک به کشور 80 درصد افزایش یافت
رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگاران ترکیه: اوباما بین صهیونیست ها و ملت های منطقه یکی را انتخاب کند
کیهان:
طی بیانیه ای خطاب به مراجع قانونی و قضائی مطرح شد؛ درخواست 177 نماینده برخورد قاطع با عوامل آشوب
رئیس سازمان شیلات: شیلات بازارهای صادراتی خود را در داخل و خارج کاهش می دهد
تحویل 4 شناور نسل جدید به ناوگان دریایی کشور
گسترش:
وزیر صنایع و معادن در مراسم رونمایی از شناور جدید وزارت دفاع خبر داد: سرمایه گذاری 20 هزار میلیارد تومانی در صنایع دریایی
رئیس جمهوری خبر داد: توسعه سوخت صنعتی برای نیروگاه های هسته ای
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در برابر ایسلند
وطن امروز:
کریم باقری از نظر بینندگان تلویزیون بهترین بازیکن نیم فصل شد؛ آقای لیگ نهم
رئیس سازمان هوا-فضا اعلام کرد: پرتاب ماهواره مصباح تا سال 90
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: قیمت دارو با طرح هدفمند کردن یارانه ها افزایش نمی یابد
همبستگی:
مجلس به کدخدایی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان رای داد
مدیرعامل بانک پاسارگاد خبر داد: ورود بانک پاسارگاد به بورس در سال89
امیر قویدل، کارگردان و بازیگر سینما در قطعه هنرمندان آرام گرفت
همشهری:
رشد 27 درصدی مصرف گاز در کشور؛ نگرانی تامین گاز در زمستان
با اعتبارات کنونی؛ تکمیل شبکه فاضلاب پایتخت یک قرن طول می کشد
توضیح درباره مذاکرات ژنو؛ جلیلی: دیدار با نماینده آمریکا مذاکره نبود
هدف واقتصاد:
دولت خواستار شد؛ تجدید نظر مجلس درباره ماده 13 لایحه هدفمندی یارانه ها
احمدی نژاد در استانبول: کسانی که بمب اتم انبار می کنند احمقند
براساس گزارش بانک مرکزی؛ شش گروه کالاهای اساسی گران شدند
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