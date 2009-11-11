60 درصد جوانان شاغل در بوشهر مجرد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت‌الاسلام عباس ابراهیمی سه شنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران افزود: همچنین بررسیها نشان می دهد 70 درصد جوانان بوشهری معتقد هستند در زمینه ازدواج فرهنگ‌ سازی لازم صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه ازدواج آسان، آگاهانه، بهنگام و پایدار بهترین شکل ازدواج است، اظهار داشت: ازدواج اگر با برنامه، هدفمند، آسان، آگاهانه، بهنگام و پایدار باشد تحول شگرفی را در حیات زندگی انسان ایجاد می‌ کند.

مدیر سازمان جوانان استان بوشهر با تاکید بر اینکه رسانه‌ ها باید فضای اجتماعی در ارتباط با امر ازدواج را ترمیم کنند، افزود: در فضای کنونی ازدواج، جوانان احساس امنیت نمی ‌کنند که برای ایجاد امنیت فکری و روحی آن‌ها رسانه‌ها و مطبوعات نقش اساسی دارند.

ابراهیمی با تاکید بر کسب مهارتهای زندگی برای زوجهای جوان گفت: یکی از نیازهای امروز در امر ازدواج مشاوره است اما مراکز موجود مشاوره کم هستند و تعدادی که وجود دارد نیز مطلوب نبوده و مشاوره ‌ها نیز مهندسی نشده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون بوشهر در زمینه ازدواج رتبه هفتم کشور را در اختیار دارد و در بخش طلاق نیز جزو استانهای کم طلاق کشور است، هرچند در چهار سال گذشته وضعیت خوبی در روستاها نداشته ایم.

مدیر سازمان جوانان استان بوشهر اضافه کرد: در زمینه طلاق نیز بوشهر کمترین رشد را در سطح کشور داشته که باید این وضعیت حفظ شود.

ابراهیمی اظهار داشت: حلقه مفقوده در ازدواجها عدم توجه به ازدواج دینی و ایرانی است و هرجا از این موضوع فاصله گرفتیم و رسانه‌ها وظایف خود را به خوبی انجام ندادند در زمینه ازدواج دچار چالش شدیم.