صدور حکم ریاست واحدهای دانشگاه آزاد با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مخبر دزفولی با اشاره به جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بحث اصلی این جلسه ادامه اصلاح موادی از اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی بود که براساس آن بخشهایی از ماده 16 که مربوط به اختیارات و وظایف هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بود به تصویب اعضا رسید.

وی افزود: بر اساس ماده 16 از این پس روسای پیشنهادی واحدهای مراکز استانها و واحدهای بالای پنج هزار دانشجو به این شورا معرفی و پس از تأیید و تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم ریاست واحد دانشگاهی صادر خواهد شد.

دکتر محمد رضا مخبر دزفولی پیش از این نیز در گفتگو با مهر گفته بود: موضوع اصلاح و تکمیل اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که از مدتی قبل در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است طی جلسات آتی مورد بازنگری و اصلاح کامل قرار خواهد گرفت و شکل نهائی آن به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه آیا تعیین بازه زمانی برای ریاست این دانشگاه نیز در این شورا بررسی می شود به مهر گفت: این موضوع نیز در راستای اساسنامه مورد بررسی قرار می گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران نیز موارد آموزشی، پژوهشی و مدیریتی را از مفاد اساسنامه دانشگاه آزاد ذکر کرد: وقف دانشگاه آزاد از مواردی است که هم در اساسنامه و هم در اصلاحیه به آن توجه می شود.

محمدرضا مخبر دزفولی با تاکید بر اینکه وقف دانشگاه آزاد در اساسنامه هم دیده شده است، افزود: وقف هم در اساسنامه جزء مواردی است که ممکن است به آن توجه شود و هم در اصلاح اساسنامه به آن پرداخته خواهد شد.