حرکت مثبتی برای ساماندهی فاضلاب رودبار انجام نشده است

نماینده مردم رودبار در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ورود فاضلابهای صنعتی، خانگی و کشاورزی پنج شهر شهرستان رودبار به رودخانه سپیدرود که تامین کننده اصلی آب آشامیدنی استان گیلان است ریخته و باعث آلودگی این بستر آبی می شود.

وی ادامه داد: مشکل اساسی که مردم استان گیلان با آن دست و پنجه نرم می کنند ورود بی رویه فاضلاب به این رودخانه حیاتی استان است که باید توجهی ویژه شود.

مرعشی اظهار داشت: بارها طی تذکرات کتبی به رئیس جمهور و وزیر نیرو در مجلس خواستار رفع این مشکل و معضل شده ایم اما متاسفانه تاکنون نتیجه ای در برنداشته است.

نماینده مردم رودبار یادآور شد: اختصاص اعتبار برای ساماندهی معضل فاضلاب حق مسلم مردم شهرستان رودبار و شهروندان گیلانی است.