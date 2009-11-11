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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۴

نماینده رودبار:

حرکت مثبتی برای ساماندهی فاضلاب رودبار انجام نشده است

حرکت مثبتی برای ساماندهی فاضلاب رودبار انجام نشده است

رشت - خبرگزاری مهر: صمد مرعشی گفت: به رغم پیگیریهای انجام شده تاکنون حرکت مثبتی از سوی شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان برای ساماندهی فاضلاب شهرستان رودبار انجام نشده است.

نماینده مردم رودبار در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ورود فاضلابهای صنعتی، خانگی و کشاورزی پنج شهر شهرستان رودبار به رودخانه سپیدرود که تامین کننده اصلی آب آشامیدنی استان گیلان است ریخته و باعث آلودگی این بستر آبی می شود.

وی ادامه داد: مشکل اساسی که مردم استان گیلان با آن دست و پنجه نرم می کنند ورود بی رویه فاضلاب به این رودخانه حیاتی استان است که باید توجهی ویژه شود.

مرعشی اظهار داشت: بارها طی تذکرات کتبی به رئیس جمهور و وزیر نیرو در مجلس خواستار رفع این مشکل و معضل شده ایم اما متاسفانه تاکنون نتیجه ای در برنداشته است.

نماینده مردم رودبار یادآور شد: اختصاص اعتبار برای ساماندهی معضل فاضلاب حق مسلم مردم شهرستان رودبار و شهروندان گیلانی است.
کد مطلب 981059

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