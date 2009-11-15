متقاضیان ایجاد مجتمع بین راهی وام بلاعوض دریافت می کنند

پیمان بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: همچنین تسهیلاتی ویژه دیگری نیز در اختیار متقاضیان راه اندازی این مجتمعهای قرار می گیرد که پرداخت وام 300 میلیون تومانی و زمین رایگان از جمله این تسهیلات است.

وی با بیان اینکه هم اکنون شش مجمتع بین راهی در محورهای مواصلاتی استان بوشهر در حال اجراست، اظهار داشت: این مجتمعهای بین راهی در مسیرهای بوشهر - عسلویه، برازجان - گناوه ، گناوه - دیلم، برازجان - شیراز و کنگان- بندرعباس است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر با بیان اینکه سه مجتمع بین راهی در بوشهر به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: این مجتمع ها توسط بخش خصوصی و با مشارکت بانکهای عامل استان اجرا می شود.

بوستانی افزود: هر مجتمع بین راهی شامل پمپ بنزین و گازوئیل، رستوران، سرویس بهداشتی، نمازخانه، تعمیرگاه، سوپر مارکت، فضای سبز و پارکینگ است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر اضافه کرد: هر مجتمع علاوه بر فراهم کردن زمینه اشتغال 20 نفر به صورت مستقیم، زمینه اشتغال بسیاری از مشاغل را فراهم می کند.

بوستانی افزود: ایجاد این مجتمع ها و متمرکز شدن خدمات جاده ای موجب کاهش تصادفات خواهد شد.