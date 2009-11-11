راه اندازی رصدخانه شهید باهنر در کلکچال تهران

علی اصغر یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: همچنین رصدخانه دیگری در اردوگاه شهید رجایی نیشابور با آسمان نما و کلیه تجهیزات افتتاح شده است که هم اکنون قابل استفاده سایر دانش آموزان، دانشجویان و پژوهشگران است.

این اظهارات یزدانی در حالی است که همزمان با برگزاری سومین المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک، رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان و رئیس ستاد برگزاری این المپیاد از نبود اعتبارات کافی برای خرید یک تلسکوپ که دو سال گذشته معاون علمی رئیس جمهور وعده آن را داده بود، انتقاد می کرد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اعتبارات این معاونت جدا از سایر نهادهای دیگر است و ساخت این رصدخانه ارتباطی با باشگاه دانش پژوهان جوان ندارد، ادامه داد: همچنین موزه علم در اردوگاه شهید رجایی نیشابور ساخته شده که در حال تجهیز آن هستیم.

یزدانی درباره میزان اعتباراتی که برای ساخت و تجهیز این دو رصدخانه اختصاص یافته است پاسخ مشخصی نداد و گفت: برای ساخت این رصدخانه ها از امکانات این اردوگاهها و محل درآمدهای آنها استفاده شده است.