رایزنی متکی و سعد حریری درباره تحولات دولت وحدت ملی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این رایزنی ضمن تبریک به سعد حریری در تشکیل دولت وحدت ملی که بر اساس اجماع و تفاهم سازنده بین گروه های لبنانی به دست آمد، ابراز امیدواری کرد که لبنان مسیر ثبات، آرامش و سازندگی را با شتاب مناسب تحت نظر دولتش و با همکاری آحاد مردم لبنان و جریانات سیاسی بپیماید.

سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز ضمن تشکر از این رایزنی با اشاره به همراهی ها و مشورت های سازنده و مساعی جمیله جمهوری اسلامی ایران در طول بحران لبنان اظهار امیدواری کرد که در دوره مدیریت وی گام های بلندی در جهت گسترش همکاری های همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.

نخست وزیر لبنان همچنین ضمن قدردانی از دعوت دولت جمهوری اسلامی ایران برای سفر به تهران ابراز خرسندی کرد که در اولین فرصت ممکن نسبت به سفر به جمهوری اسلامی ایران مبادرت ورزد.