قطبی بخواهد با اسپانیا هم بازی می کنیم / تغییر و تحولات صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که پس از پیروزی یک بر صفر عصر سه شنبه تیم ملی فوتبال کشورمان برابر ایسلند با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: تلاش ما این است که بتوانیم با کمک کادر فنی و کمیته فنی فدراسیون فوتبال ، تیمی جوان و قدرتمند را برای حضوردر جام ملتهای آسیا آماده کنیم. در این راستا اگر افشین قطبی بخواهد با اسپانیا هم بازی تدارکاتی می گذاریم.

رئیس فدراسیون فوتبال به دیدار برابر ایسلند و حضور کمتر از هزار تماشاگر در این دیدار اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که تماشاگران برای حضور در ورزشگاه به حریف تیم ملی و حساسیت بازی هم نگام می کنند. وقتی این دیدار تدارکاتی بود و حساسیتی هم نداشت طبیعی است که تماشاگران استقبال زیادی از آن نمی کنند.

کفاشیان در مورد بازی نیز گفت: من نمی توانم در مورد مسائل فنی اظهار نظر کنم اما فکر می کنم ایسلند تیم خوبی بود و هر چند از قدرت های اول فوتبال دنیا نیست اما عملکرد خوبی داشت و بازیکنان ما هم عملکرد قابل قبولی ارائه کردند. ضمن اینکه افشین قطبی تلاش کرد در این بازی همه بازیکنانش را محک بزند و شناخت خوبی از شاگردانش پیدا کند.

وی در مورد دیدار با تیم ایالت باسک نیز گفت: من برگزاری این دیدار قطعی نشده است و بنده اطلاعی در این مورد ندارم.

رئیس فدراسیون فوتبال قطبی را در انتخاب بازیکنانش مختار عنوان کرد و افزود: البته کمیته فنی فدراسیون فوتبال به عنوان مشاور و راهنما در امر انتخاب بازیکنان به وی مشاوره خواهند کرد.

علی کفاشیان تغییر وتحولات در فدراسیون تحت مدیریتش را رد کرد و گفت: مگر می شود به خاطر یک بازی یا یک نتیجه در فدراسیون تغییرات ایجاد کرد. چنین اخباری صحبت ندارد و در حد حرف و شایعه است.

کفاشیان حذف تیم ملی فوتبال ساحلی در راه رسیدن به جام جهانی را عجیب خواند و افزود: تصور ما این بود که این تیم با قدرتی که دارد به راحتی راهی جام جهانی خواهد شد اما نمی دانم در دیدار با ژاپن چه اتفاقی افتاده است که ملی پوشان نتوانستند به جام جهانی صعود کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان با تاکید بر اینکه باید تیمی قدرتمند و جوان را برای حضور در جام ملتهای آسیا آماده کرد خاطرنشان ساخت: در فوتبال باید کار ریشه ای و پایه ای صورت بگیرد و تلاش می کنیم این اتفاق بیفتد.