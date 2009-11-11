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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

جشنواره کشوری فیلم کوتاه سوادآموزی در شیروان آغاز بکار کرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره فیلم کوتاه سوادآموزی با نمایش فیلمهای برگزیده کشوری در شیروان آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، رئیس نهضت سوادآموزی شیروان شامگاه سه شنبه در حاشیه برگزاری دومین جشنواره فیلم کوتاه سوادآموزی، (نمایش فیلم های برگزیده کشوری)، افزود: در شهرستان شیروان 10 هزار بیسواد وجود دارد که آموزشیاران نهضت از ابتدای سال تحصیلی جدید، با تلاش بی وقفه خود به جذب سوادآموزان پرداخته و کلاسها ی نهضت را فعال کرده اند.

محمد کاظم پور افزود: تاکنون 91 کلاس با ظرفیت 882 نفر در رایانه ثبت شده که حدود 301 کلاس سهمیه برای نوبت دوم تعیین شده و این خود نشان دهنده میزان بالای درصد باسوادان در این شهرستان است.

وی اظهار داشت: در بدو تأسیس نهضت سوادآموزی پیام امام راحل در رابطه با نهضت این بود که تمام بی سوادان برای یاد گرفتن و تمام خواهران و برادران برای آموزش دادن به پا خیزند زیرا صفای جسم و جان در باسوادی است.

معاون نهضت سوادآموزی خراسان شمالی نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: خراسان شمالی در راستای تحقق نهضت سوادآموزی موفقیتهای بسیاری را کسب کرده که این امر بدون تلاش و همکاری آموزشیاران دست نیافتنی و غیرممکن بود.

مهدی مودی افزود: از سال 55 تا 87 درصد باسوادی از 40 درصد به 81 درصد ارتقاء پیدا کرده که این نشان دهنده بالا رفتن فرهنگ و توجه به نقش زنان و روستاها پس از انقلاب است.

وی اظهار داشت: همچنین در 92 روستا جشن شکرگزاری برگزار شده که امسال هم در 180 روستا این جشن انجام می گیرد و تا پایان سال 93 جشن پایان بیسوادی اعلام می شود.

وی افزود: یکی از موفقیتهای سوادآموزی بحث مشارکتی کردن بی سوادان است زیرا در این زمینه 16 دستگاه خدمات خود را با نهضت تطبیق داده و ستاد راهبردی نهضت سوادآموزی در شهرها و روستا ها فعال شده است.

مودی افزود: در استان خراسان شمالی 50 هزار بیسواد بین سنین 10 تا 49 سال حضور دارند و از مسئولان انتظار می رود مضرات بی سوادی و محاسن سواد را از طرق گوناگون به مردم ارائه دهند و اجازه ندهند حتی یک فرد بی سواد در استان وجود داشته باشد.

در این جشنواره 45 اثر برگزیده کشوری به مدت دو روز در محل کانون فرهنگی تربیتی سمیه شیروان و به مدت 12 روز در استان نمایش داده می شود.

کد مطلب 981071

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