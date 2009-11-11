کتابخانه های باز کانونهای مساجد به چهار هزار باب افزایش می یابد

حمید سلیمانی همزمان با هفدهمین دوره کتاب جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: موضوع تقویت‌ کتابخانه‌های مساجد کشور یکی دیگر از فعالیت های ستاد عالی کانونهای مساجد کشور است که هر ساله از طریق این ستاد میلیون‌ها جلد کتاب برای کتابخانه‌های مساجد خریداری و ارسال می‌شود و در کنار این آموزش نیروهای انسانی برای دوره های کتابداری از دیگر فعالیت ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: دسترسی آسان، ایجاد فرهنگ عمومی برای مطالعه، نداشتن امکانات خاص برای ایجاد کتابخانه باز از جمله امتیازات کتابخانه‌های باز در مساجد است.

دبیر ستاد عالی کانونهای مساجد کشور افزود: کتابخانه های باز با هدف تقویت فرهنگ کتابخوانی در مساجدی که هیچ‌گونه امکان ایجاد کتابخانه ندارند با احداث دو قفسه کتابخانه در شبستان مساجد و اهدای تعداد کتاب‌های محدود شروع به فعالیت می کنند.

سلیمانی افزود: در حال حاضر در کشور دو هزار کتابخانه باز فعالیت می کند که تا پایان سال دو هزار کتابخانه باز دیگر نیز در کشور راه اندازی می شود.

