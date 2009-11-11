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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

کتابخانه های باز کانونهای مساجد به چهار هزار باب افزایش می یابد

کتابخانه های باز کانونهای مساجد به چهار هزار باب افزایش می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش تعداد کتابخانه های بازکانون های مساجد از دو هزار به چهار هزار باب تا پایان سال جاری خبر داد.

حمید سلیمانی همزمان با هفدهمین دوره کتاب جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: موضوع تقویت‌ کتابخانه‌های مساجد کشور یکی دیگر از فعالیت های ستاد عالی کانونهای مساجد کشور است که هر ساله از طریق این ستاد میلیون‌ها جلد کتاب برای کتابخانه‌های مساجد خریداری و ارسال می‌شود و در کنار این آموزش نیروهای انسانی برای دوره های کتابداری از دیگر فعالیت ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: دسترسی آسان، ایجاد فرهنگ عمومی برای مطالعه، نداشتن امکانات خاص برای ایجاد کتابخانه باز از جمله امتیازات کتابخانه‌های باز در مساجد است.

دبیر ستاد عالی کانونهای مساجد کشور افزود: کتابخانه های باز با هدف تقویت فرهنگ کتابخوانی در مساجدی که هیچ‌گونه امکان ایجاد کتابخانه ندارند با احداث دو قفسه کتابخانه در شبستان مساجد و اهدای تعداد کتاب‌های محدود شروع به فعالیت می کنند.

سلیمانی افزود: در حال حاضر در کشور دو هزار کتابخانه باز فعالیت می کند که تا پایان سال دو هزار کتابخانه باز دیگر نیز در کشور راه اندازی می شود.

کد مطلب 981072

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