ماندگاری کشند قرمز در جنوب/ جلبک عامل کشند نژاد آمریکایی مالزیایی دارد

دکتر احسان کامرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، دانشگاه هرمزگان را تنها ارگانی دانست که در استان به صورت علمی بر روی کشند قرمز و پدیده های حاد زیست محیطی تحقیق می کند و افزود: برای این منظور دانشگاه ارتباط و تعاملات خوبی با دانشگاهها و متخصصان خارج از کشور برقرار کرده است.

وی ادامه داد: در این راستا از چند متخصص خارجی از جمله ژاپن و استرالیا برای بررسی و ارزیابی این پدیده زیست محیطی دعوت شد. این دعوت یک برنامه بلند مدت است و قرار است در دی و بهمن ماه گروهی از ژاپن برای آموزش به استان دعوت شوند.

شناسایی عامل پیدایش کشند قرمز در سواحل جنوب

کامرانی در خصوص یافته های این تحقیقات اظهار داشت: در این تحقیقات ما توانستیم گونه ای که عامل پیدایش کشند قرمز است را شناسایی کنیم. عامل آن یک گونه ای جلبکی غیر سمی به نام (Cochlodinum Polykrikodes) است و ثابت شد که از نظر ژنتیکی، نژاد آمریکایی - مالزیایی دارد در صورتی که قبلا تصور می شد نژاد کره ای- ژاپنی دارد.

وی ماندگاری زیاد این گونه را از مشکلات استان ذکر کرد و یادآور شد: گونه کشند قرمزی (Red Tide) موجود در سواحل ایران حدود 10 ماه پیش وارد سواحل جنوبی کشور شده و تاکنون ماندگار شده است. این در حالی است که در کشورهای کره و ژاپن دو ماه در آبها می مانند و بلافاصله ساحل را ترک می کنند.

آلودگی ساحل و ورود فاضلاب از دلایل ماندگاری کشند قرمز

معاون پژوهشی دانشگاه هرمزگان دلیل این امر را آلودگی ساحل و ورود فاضلاب به آبها ذکر کرد. ضمن آنکه گونه وارد شده به سواحل ایران را عاملی در ماندگاری آن دانست.

به گزارش مهر، موطن اصلی جلبک Cochlodinum Polykrikodes در منطقه کالیفرنیا است که برای اولین بار در سال 1990شناسایی و از سال 1992 به سواحل کشورهای ژاپن، کره، استرالیا و مالزی وارد شد و خساراتهایی را به بار آورد.