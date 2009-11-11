به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد با نزدیک شدن به زمان اعلام اسامی نامزدها و برگزاری هشتاد و دومین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند انیمیشن بسیار موفق "بالا" با جلب نظر تماشاگران و منتقدان بتواند یکی از 10 فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم سال لقب بگیرد.

"بالا" از زمان اکران گسترده در سینماهای جهان از ماه مه تا امروز بیش از 500 میلیون دلار فروخته و از تحسین‌شده‌ترین فیلم‌های سال 2009 سینمای جهان است که توانسته نظر مثبت 98 درصد منتقدان را در سایت معتبر روتن تومیتوز از آن خود کند. ضمن اینکه نمره فیلم در سایت متاکریتیک هم 88 از 100 است.

اما "بالا" ـ که نسخه‌های دی وی دی آن از دیروز سه‌شنبه وارد بازار شد ـ برای حضور در میان 10 نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم راهی سخت پیش رو دارد. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی از سال 2002 که رشته اسکار بهترین انیمیشن را بنیان نهاده، هیچ انیمیشنی را در حد حضور در میان نامزدهای اسکار بهترین فیلم ندانسته است.

در واقع انیمیشن "دیو و دلبر" در تاریخ هشتاد و یک ساله اعطای جوایز اسکار تنها فیلم انیمیشن است که در رشته بهترین فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. اما داکتر به اعضای رای‌دهنده آکادمی اسکار پیشنهاد می‌کند انیمیشن رایانه‌ای "بالا" را همانگونه ببینند که دیگر فیلم‌ها را می‌بینند و به تلاش همکاران او در تولید این فیلم توجه کنند.

وقتی آکادمی اسکار در ماه ژوئن اعلام کرد از سال 2010 تعداد نامزدهای اسکار بهترین فیلم به 10 فیلم افزایش می‌یابد، برخی بر این اعتقاد بودند که این اقدام تلاشی است برای مهیا کردن زمینه ورود انواع فیلم‌های سینمایی به این عرصه و شاید بتوان از هشتاد و دومین دوره مراسم اعطای جوایز اسکار بتوان فیلم‌های انیمیشن را هم در این بخش در نظر گرفت.

نسخه دی وی دی فیلم سینمایی "بالا" با ویژگی‌های جالب توجه به بازار آمده است؛ از جمله تفسیری از داکتر و باب پیترسن دیگر کارگردان فیلم به همراه یک فیلم کوتاه درباره شخصیت دوگ، سگی که در فیلم ایفای نقش کرده است. به گفته داکتر، چشم‌های جان لسه‌تر مدیر ارشد استودیوهای دیسنی و پیکسار با شنیدن داستان فیلم پر از اشک شده است.