فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را به روز می کنیم

محمد مدد در گفتگو با مهر در مورد اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار توسط مردم در سال گذشته که نسبت به زمان حاضر تغییر یافته و نیاز به اصلاح دارد، گفت: برای اصلاح این اطلاعات مرکز آمار یک زمانبندی خاصی را اعلام خواهد کرد تا این افراد با مراجعه به مراکز تعیین شده توسط وزارت رفاه نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام کنند.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: این افراد مدارک و مستندات مورد نیاز را به این دفاتر ارائه خواهند کرد تا نسبت به اصلاح اطلاعات آنها اقدام شود، همچنین این کار شامل افرادی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پر نکرده بودند نیز می شود.

شناسایی اشکالات اطلاعات فرمهای خانوار

وی با اشاره به اطلاعات غلط ارائه شده توسط برخی از افراد در فرمهای مربوطه، عنوان کرد: این افراد با مراجعه به دفاتر مذکور، اشکالات شناسایی شده توسط مرکز آمار بر اساس اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی را در صورتی که قبول داشته باشند، اصلاح می کنند و اطلاعات اصلاح شده جایگزین آن می شود و اگر اشکالات را قبول نداشته باشند، با مستندات خود و اصلاحات انجام شده توسط مرکز آمار، به پایگاههایی که اعلام خواهد شد، مراجعه می کنند.

مدد در مورد زمان مراجعه این سه دسته از افراد به پایگاههای مربوطه، اظهارداشت: به محض طی مراحل قانونی طرح هدفمند کردن یارانه ها و ابلاغ آن در مجلس، زمان و پایگاهها به منظور اصلاح و تکمیل فرمها اعلام خواهد شد.

اطلاعات غلط 30 درصدی

وی اطلاعات غلط ارائه شده از طریق فرمها برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که با اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی متفاوت بوده است را 30 درصد اعلام و تصریح کرد: وقتی افرادی که فرمها را پر کرده اند، اشکالات گرفته شده توسط مرکز آمار را مشاهده کنند، به طور قطع آنها را تائید خواهند کرد.

رئیس مرکز آمار ایران اضافه کرد: در این صورت، ممکن است که پس از اصلاح فرمها، تنها کمتر از 10 درصد افراد، برای اصلاح و تکمیل فرمها با مدارک و مستندات لازم به پایگاههای تعیین شده مراجعه نمایند. به عنوان مثال فردی دارای خودرو است که در فرم آن را مشخص نکرده است، اگر اطلاعات صحیح و اصلاح شده مرکز آمار را قبول داشته باشد، این اطلاعات جایگزین اطلاعات فرد در فرم می شود.

وی تاکید کرد: این امر به منزله آمارگیری مجدد نیست و فقط مردم با دانستن اینکه کدام یک از پاسخ آنها به سئوالات اشکال دارد، آن را تائید می کنند و اطلاعات مرکز آمار اتوماتیک وار جایگزین آن می شود، بنابراین آمارگیری مجددی انجام نخواهد شد.

پایگاه اطلاعات خانوار هر ساله به روز می شود

مدد با اشاره به اطلاعات صحیح ارائه شده در فرمها بر اساس اطلاعات پایگاهها و قابل استفاده بودن آن عنوان کرد: ما معتقدیم که در دور اول وقتی اطلاعات اصلاح و تکمیل شود، پایگاه کاملا به روز می شود و برای سالهای بعد نیز پایگاه دقیق تر خواهد شد.

به گفته وی هر ساله اطلاعات از مردم گرفته و تکمیل و اصلاح می شود، به عبارت دیگر با اخذ اطلاعات اصلاحی، به نوعی پایگاه و اطلاعات مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه ها اصلاح می شود.

نحوه تعیین دهک درآمدی مشاغل بخش خصوصی

مدد در مورد نحوه تعیین دهک درآمدی مشاغل بخش خصوصی نیز گفت: این افراد نیز از طریق دارایی هایشان شناسایی می شوند، یعنی عوامل تعیین کننده ای از قبیل دارایی خانوار، ملک، خودرو، میزان وام، میزان درآمد و غیره مدلی را می سازد که تعیین کننده حداقل درآمد افراد است و این افراد نیز بر اساس حداقل درآمدها طبقه بندی می شوند.

وی با بیان اینکه میزان درآمد اعلام شده توسط این افراد نظیر اصناف از طریق فرمها ملاک نیست و درآمد تنها یکی از عوامل است، اظهارداشت: درآمد اعلام شده توسط افراد اگر با مدل تطبیق داشته باشد، قابل قبول است و اگرفاصله داشته باشد، به عنوان مغایرت اعلام و باید اصلاح شود.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: همچنین بعد خانوار، تعداد افراد خانوار، میزان تحصیلات، میزان ارزش ملک، ارزش خودرو، اینکه افراد تحت سرپرستی و یا پوشش کمیته های حمایتی و غیره قرار دارند یا خیر نیز تعیین کننده میزان درآمد است. مشاغل بخش خصوصی در تمام دهکهای تعیین شده وجود دارند و در کل از همه اقشار در تمام دهکها وجود دارند.

به گزارش مهر، براساس گزارشی که از مدل باز توزیع یارانه ها توسط آمار ایران در جلسه کارگروه تحول اقتصادی دولت ارائه شده ، خوشه بندیها در سه گروه انجام شده است.

خوشه اول 6.7 میلیون خانوار با جمعیت 28.5 میلیون نفر، خوشه دوم 5.3 میلیون خانوار با جمعیت 16 میلیون نفر و خوشه سوم 5.3 میلیون خانوار با جمعیت 14.5 میلیون نفر شناخته شده اند.

همچنین راستی آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در بخش تحصیلات 85 درصد، در بخش بیکاری 70 درصد، در بخش خودرو 80 درصد ، در بخش تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی 90 درصد و در بخش تحت پوشش سازمانهای حمایتی 97 درصد گزارش شده است.