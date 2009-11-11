190 میلیارد ریال اعتبار برای احیای صنایع لاهیجان مصوب شد

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احیای صنایع لاهیجان به ویژه "گیلان پاکت" نقش موثری در پویایی اقتصاد و کاهش بیکاری منطقه دارد.

وی همچنین به کارخانه چای نمونه لاهیجان اشاره کرد و عنوان کرد: با احیای این کارخانه ضمن فروش حجم وسیعی از چای تولیدی منطقه با ارزش افزوده بالا برای 400 نفر نیزشغل ایجاد می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اعلام اینکه لاهیجان کارگاه سازندگی خواهد شد، اظهار داشت: توسعه همه جانبه و پایدار شهرستان لاهیجان بدون همت و همکاری مردم تحقق نخواهد یافت و یکی از کارهای مهم در این عرصه سرمایه گذاری در بخشهای مختلف است.

وی همچنین جذب سرمایه گذاری را یک راهکار برای ایجاد اشتغال در جامعه دانست و افزود: سرمایه گذاری در محیطهایی شکل می گیرد که دو مقوله امنیت و زیرساختهای لازم فراهم باشد از اینرو همه مسئولان باید تلاش کنند تا این موقعیت در منطقه به نحو احسن ایجاد شود.

قاسمی به تصویب مطالعه منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان اشاره کرد و گفت: این منطقه که برای دو هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد کرد در نوار ساحلی 11 کیلومتری حسن بکنده شهرستان لاهیجان شکل می گیرد.

وی با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان مهمترین خواسته مردم است، افزود: ایجاد این منطقه ضمن جذب سرمایه گذاران در ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری منطقه نیز بسیار موثر است.

نماینده لاهیجان و سیاهکل همچنین از ساخت شهرک صنعتی جدید در رود بنه لاهیجان خبر داد و یادآور شد: شهرک صنعتی فعلی این شهرستان که در لاشیدان واقع شده است، قابل توسعه نبود.