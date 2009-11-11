اعتبارات بخش حمل و نقل استان قزوین به 25 میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در جلسه شورای برنامه ریزی استان قزوین که سه شنبه شب در محل استانداری برگزار شد با پرداخت 150 میلیارد ریال اعتبار قرض الحسنه و 500 میلیارد ریال اعتبار خوداشتغالی از طریق صندوق مهر امام رضا، افزایش اعتبارات فصل حمل و نقل از 16 میلیارد ریال به 25 میلیارد ریال، توزیع 35 و 65 درصدی اعتبار 143 میلیارد ریالی به ترتیب برای تامین آب شرب شهری و روستایی و آب کشاورزی و مصوبات کارگروه مسکن و شهرسازی تصویب شد.

استاندار قزوین در این جلسه با اشاره به پیش رو بودن هفته بسیج، به نقش تاثیرگذار بسیج در حفظ دستاوردهای انقلاب از بسیج به عنوان نماد قدرت و اقتدار انقلاب یاد کرد و گفت: اتحاد و یکپارچگی ملت ما باعث می شود دشمن هیچگاه به فکر تعدی به کشور ما نیافتد.

سید علی اکبر طاهایی همچنین از حضور نیروهای بسیح در عرصه های مختلف دفاع مقدس، سازندگی و حفظ حریم ولایت تقدیر کرد و اظهار داشت: افرادی چون شهید صیاد شیرازی، بابایی و لشگری و رجایی سمبل اندیشه و فرهنگ بسیجی در کشور ما هستند.

استاندار از مسئولان دستگاه های اجرایی خواست برای برگزاری باشکوه سالگرد هفته بسیج تلاش کنند.

در ادامه جلسه اصغر حمزه ای معاون برنامه ریزی استانداری با اشاره به تصویب 52 پروژه در شورای برنامه ریزی استان در سال 85 گفت: از این پروژه ها 12 طرح در حوزه فرهنگی و اجتماعی، 30 پروژه در حوزه عمرانی و 10 پروژه در حوزه اجتماعی اجرا می شود.

بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری در استان، ضرورت تسریع در اجرای این طرحها و پرداخت به موقع تسهیلات از مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسه شورای برنامه ریزی استان بود.

سردار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر استان هم با اشاره به سی امین سالگرد تشکیل بسیج به فرمان امام راحل به تبیین جایگاه بسیج در مقابله با جنگ نرم دشمن پرداخت و اظهار داشت: بسیج به عنوان یک نهاد انقلابی و مردمی نقش مهمی در خدمت رسانی به جامعه، اجرای طرحهای سازندگی، تولید علم و فن آوری، تقویت روحیه امید و شادابی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه داشته است.

سردار آبنوش همچنین سرهنگ ابوالحسن کبیری را به عنوان فرمانده لشگر صاحب الامر استان معرفی کرد.

مدرسی رئیس سازمان جوانان استان هم با اشاره به برگزاری نمایشگاه زوج خوشبخت از روز بیست وهشتم آبان ماه همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا(س) از دستگاههای اجرایی خواست فعالیتهای خود را در این نمایشگاه عرضه کنند.