میهمانی صدرنشینان / جدال جذاب کریمی و دست نشان در قائمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های از عصر فردا (پنجشنبه) با برگزاری هفت دیدار از گروه "الف" آغاز می شود. این هفته شهرداری تبریز، صدرنشین 13 امتیازی جدول رده بندی این گروه، در جدالی دشوار به مصاف ایرانجوان بوشهر می رود. شاگردان میثاقیان برای ماندن در بالای جدول باید این مسابقه را با پیروزی پشت سربگذارند. اختلاف یک امتیازی با صنعت نفت آبادان، تیم دوم جدول حاشیه امنیت مناسبی برای این تیم نیست و با یک لغزش امکان دارد صدر جدول گروه "الف" بازهم دستخوش تغییر شود. زردپوشان آبادانی این هفته در خانه میزبان مس رفسنجان هستند. آنها امیدوارند ایرانجوان تیم شهرداری تبریز را متوقف کند تا خود با پیروزی در این مسابقه به صدر جدول بازگردند.

درچارچوب هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور روز جمعه نیز هفت بازی از گروه "ب" برگزار می شود. در جذاب ترین دیدار این گروه تیم نساجی قائمشهر در ورزشگاه شهید وطنی پذیرای داماش گیلان خواهد بود. این دو تیم که با هدایت نادر دست نشان و فیروز کریمی مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر هستند در هفته ششم به هم رسیدند. تقابل دست نشان و کریمی نیز از اتفاقات جالب توجه مسابقه ای است که بدون شک پرحاشیه و جذاب خواهد بود.

- برنامه هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 21/8/88

گروه "الف"

* صنعت نفت آبادان - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان

* تربیت یزد - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه نصیری یزد

* ایرانجوان بوشهر - شهرداری تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* شاهین اهواز - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

* شهرداری بندرعباس - کاوه تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* داماش لرستان - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی دورود

* شموشک نوشهر - پیام مشهد، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوشهر

جدول رده بندی گروه "الف":

1- شهرداری تبریز 13 امتیاز

2- صنعت نفت آبادان 12 امتیاز

3- شهرداری بندرعباس 10 امتیاز

4- تربیت یزد 9 امتیاز

5- اتکا گرگان 8 امتیاز

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11- پیام مشهد 3 امتیاز

12- پیام مخابرات شیراز 2 امتیاز - تفاضل گل 3-

13- داماش لرستان 2 امتیاز - تفاضل گل 4-، 5 گل زده

14- شموشک نوشهر 2 امتیاز - تفاضل گل 4-، 2 گل زده

جمعه - 22/8/88

گروه "ب"

* فولاد نوین اهواز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

* نساجی قائمشهر - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* شیرین فراز کرمانشاه - صنعت مهرکام پارس تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* نفت تهران - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه دانشکده تربیت بدنی تهران

* شن سا اراک - کوثر لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* برق شیراز - گل گهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* گسترش فولاد تبریز - پتروشیمی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز

جدول رده بندی گروه "ب":

1- داماش گیلان 13 امتیاز

2- برق شیراز 10 امتیاز - تفاضل گل 2+، 5 گل زده

3- نفت تهران 10 امتیاز - تفاضل گل 2+، 4 گل زده

4- آلومینیوم هرمزگان 10 امتیاز - تفاضل گل 1+

5- گسترش فولاد تبریز 8 امتیاز

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11- گل گهر سیرجان 4 امتیاز

12- شیرین فراز کرمانشاه 3 امتیاز

13- پتروشیمی تبریز 2 امتیاز

14- کوثر لرستان یک امتیاز