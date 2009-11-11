خواستار مذاکره مستقیم با بشار اسد هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین) "شیمون پرز" با سخنرانی در پارلمان برزیل از "بشار اسد" خواست که هر چه سریعتر وارد مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی شود و این مذاکره بدون واسطه و پیش شرط باشد.

وی در بخش دیگر سخنان خود مدعی شد: اسرائیل حق ملت فلسطین مبنی بر تشکیل کشور مستقل را به رسمیت می شناسد و از ابومازن می خواهد که مذاکره صلح را از سر بگیرد.

گفتنی است از 43 سال پیش این نخستین بار است که یک رئیس رژیم صهیونیستی برای دیدار با مقامات برزیل به این کشور سفر می کند.

خاطرنشان می شود سوریه و رژیم صهیونیستی تاکنون با میانجیگری ترکیه 4 دور مذاکره صلح برگزار کردند اما پس از جنگ 22 روزه غزه این مذاکرات متوقف شد.