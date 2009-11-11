بیمه ها به مقوله آموزش و پیشگیری از دیابت توجه ندارند

دکتر اسدالله رجب با عنوان این مطلب که سابقه برنامه های آموزشی در حوزه دیابت در دنیا به حدود یکصد سال قبل باز می گردد به خبرنگار مهر گفت: در ایران نیز این موضوع حداقل 20 سال سابقه دارد ولی متاسفانه به صورت پراکنده و ناقص به آن پرداخته شده و توجه لازم از سوی بیماران، پزشکان، سیاستگزاران حوزه سلامت و سازمانهای بیمه گر به مقوله آموزش صورت نگرفته است.

برنامه آموزشی دیابت (اکیوچک) فقط یک سرویس و یا خدمات در جهت کنترل دیابت نیست بلکه یک تحول عظیم در ساختاربخشی به آموزش در حوزه دیابت است.

رجب با عنوان این مطلب که هر بیمار دیابتی باید حداقل هر دو سال از 15 ساعت کلاس آموزشی برخوردار باشد به مهر گفت: متاسفانه بسیاری از بیماران از این حق محروم هستند.

آمارها نشان می دهد در کشور بیش از 80 درصد بیمارانی که از آموزش برخوردار بوده اند توانسته اند در امر کنترل قند خون موفق شوند و در نقطه مقابل حدود 95 درصد افراد فاقد آموزش از کنترل مطلوب قند خون برخوردار نیستند.

رئیس انجمن دیابت ایران ادامه داد: اگر برنامه های آموزشی مدون، ساختارمند و مبتنی بر دستاوردهای دانشگاهی در کشور توسعه یابد و از سوی دیگر هزینه برگزاری دوره های آموزشی توسط سازمانهای بیمه گر تامین شود، می توانیم در آینده نزدیک شاهد کنترل این بیماری در کشور باشیم.

یافته های پژوهشی حاکی از آن است که هزینه های درمانی یک بیمار دیابتی که به عوارض دیابت مبتلا شده است 24 برابر افزایش پیدا می کند.