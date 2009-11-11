اصغر ثمربخش صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: ارمنستان به احتمال زیاد در قالب دو تیم در جام شهید هاشمی نژاد شرکت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: به علت بین‌المللی نبودن جام کشتی شهید هاشمی‌نژاد، فقط تیمهای کشتی ارمنستان و داغستان برای شرکت در این مسابقات در مازندران شرکت خواهند کرد.

رئیس هیئت کشتی مازندران افزود: با وجود اینکه تیمهای گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، داغستان و قرقیزستان دعوت هیئت کشتی استان را برای شرکت در این رقابتها قبول کرده بودند،‌ اما به علت اینکه مسابقات در تقویم فیلا قرار ندارد نباید با بیشتر از دو تیم خارجی برگزار شود.

وی تصریح کرد: در زمان حضور تیم منتخب بزرگسالان مازندران در جام بین‌المللی سرکیسیان ارمنستان با رایزنی‌هایی از چند تیم به مازندران و حضور در جام هاشمی‌نژاد صورت گرفته بود.

رئیس هیئت کشتی مازندران گفت: جام بین المللی کشتی هاشمی‌نژاد روزهای 27 و 28 آبان ماه در شهرستان بهشهر برگزار می‌شود.

ثمربخش اضافه کرد: از کشورمان هم دوتیم از بهشهر به همراه پنج تیم از استان مازندران در این رقابتها شرکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه از تیمهای منتخب دیگر استانها نیز برای شرکت در جام هاشمی‌نژاد دعوت به عمل آمده است، خاطرنشان کرد: تاکنون 11 استان کشور برای شرکت در این جام اعلام آمادگی کردند.