به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد سه شنبه شب در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت همدلی و هماهنگی بین قوای کشور خاطر نشان کرد: خادمان ملت در مجموعه دولت و مجلس شورای اسلامی با همدلی، رایزنی و تبادل‌نظر می‌توانند زمینه خدمت گسترده‌تر، بالاتر و بهتر را به مردم فراهم کنند.

وی در ادامه با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با بیان اینکه به نظر می‌رسد تصویری که از این طرح بزرگ در ذهن برخی از دوستان شکل گرفته است واقعی نیست، اظهار داشت: لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اگر چه کار بسیار بزرگی است اما این موضوع نباید باعث شود که در اجرای آن تعلل کنیم و هر کاری را بالاخره باید از یک نقطه‌ای آغاز کرد.

رئیس‌جمهور افزود: با توجه به وضع موجود ادامه این مسیر قابل تداوم نیست چرا که با ادامه چنین شرایطی پس از چند سال هر آنچه تولید می‌کنیم باید در داخل مصرف شود بنابر این هیچ چیزی برای صادرات نخواهیم داشت.

وی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: مصرف در کشورمان از رشد تصاعدی برخوردار است و به نسبت کشورهای مشابه خودمان بسیار بالا می‌باشد و به نظرم علت اصلی چنین رفتاری این است که کالاها در برابر متقاضی ارزش واقعی خود را ندارد. یکی از دلایل مصرف بالا توزیع نامناسب یارانه‌ها است که ضرورت دارد اصلاح شود.

احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه دولت به دنبال حذف یارانه‌ها نیست، خاطر نشان کرد: معتقدیم حذف یارانه‌ها موجب تورم و به معنای له شدن اقشار ضعیف در عرصه اقتصاد است و این چیزی است که برخی‌ها در مقطعی به دنبال آن بودند و آثار منفی آن را همه دیدیم. از اینرو دولت در پی هدفمند کردن و درست توزیع کردن یارانه‌ها است.

وی ادامه داد: هدفمند کردن یارانه‌ها کاری سنگین و پیچیده است که دولت موظف است آن را انجام دهد اما اصل این موضوع اقدامی درست است که اگر طراحی‌ها و ساز و کارهای دولت برای اجرای آن قابلیت عملیاتی شدن پیدا کند به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت می‌خواهد فشار را از دوش مردم و تولید کننده بردارد خاطر نشان کرد: اطمینان می‌دهم با اشاعه این طرح تولید ناخالص ملی به سرعت رشد خواهد داشت.

وی با بیان اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تنظیم مجددی در مصرف و مدیریت کشور است ، گفت: این موضوع مطلقاً موجب بحران نخواهد شد، البته باید ساز و کارهایی که دولت طراحی کرده است به گونه‌ای قابلیت اجرایی پیدا کند که بتوانیم بلافاصله عمل کنیم تا فرصت‌طلبان نتوانند سوء استفاده کنند.

احمدی‌نژاد اظهار داشت: لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مهمترین طرح تاریخ اقتصاد کشور است و به نوعی می‌توان گفت مهم‌ترین کار دولت و مجلس در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد. البته مهم بودن این طرح بدین معنا نیست که نشدنی است و کشور با بحران مواجه می‌شود. دولت با دقت ابعاد مختلف این موضوع و تجربیات کشورهای مختلف را مورد بررسی و پیگیری قرار داده و ساز و کارهای مناسب را برای اجرای درست آن طراحی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح جز با مدیریت و مشارکت مردم در منابع ، امکان ‌پذیر نیست، گفت: امروز اکثریت مردم در مدیریت منابع احساس مسئولیت و مشارکت ندارند ولی با ساز و کارهایی که دولت طراحی کرده است تک تک مردم در مدیریت منافع مشارکت خواهند داشت.

رئیس جمهورهمچنین اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را مقدمه اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست و اظهار داشت: اگر این موضوع اصلاح نشود اصولاً سرمایه‌گذاری در کشور شکل نخواهد گرفت. اجرای این طرح، نجات دادن مردم و اقتصاد کشور است و به نفع دهک‌های پایین جامعه خواهد بود.

وی افزود: اگر آنگونه که دولت طراحی کرده است این طرح اجرا شود ظرف 5 سال آینده نه فقط در منطقه بلکه در سطح جهان جزء کشورهای برتر دنیا قرار خواهیم گرفت.

احمدی نژاد تصریح کرد: باید دست به دست هم این طرح بزرگ را جلو ببریم، دولت خود را بازوی کار شناسی مجلس شورای اسلامی می‌داند و می‌خواهیم با یکدیگر یک کار بزرگ را با قدرت و بدرستی به پیش ببریم تا کسی نتواند از آن سوء استفاده کند.

در ابتدای این جلسه سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور و شماری از روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بیان برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود در موضوعات مختلف پرداختند همچنین رییس مجلس نیز در سخنانی با اشاره به ضرورت همدلی بین دولت و مجلس گفت: دولت و مجلس با همگرایی می‌توانند در راستای حل مسایل و مشکلات گام بردارند.



