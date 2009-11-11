کاله آمل برای کسب سه امتیاز برابر بانک کشاورزی امیدوار است

بهروز عطایی پس از تمرین تیم کاله در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل به خبرنگار مهر گفت: تیم کاله آمل پس از پیروزی هفته گذشته برابر تیم بازرگانی جواهری گنبد که با نتیجه 3 بر 1 همراه بود با روحیه بالایی به مصاف تیم بانک کشاورزی می رود.

وی با بیان اینکه تیم کاله پس از برتری هفته دوم لیگ برابر نماینده گنبد به بازی با تیم بانک کشاورزی فکر می کرد، تصریح کرد: بازیکنان کاله در طول هفته گذشته تمرینات منظم و فشرده ای را در آمل پشت سر گذاشتند و در آمادگی کامل به سر می برند.

سرمربی تیم والیبال کاله آمل به وضعیت تیم بانک کشاورزی اشاره کرد و افزود: این تیم از چند بازیکن ملی پوش سود می برد و کادرفنی خوب و منسجمی دارد.

عطایی با اشاره به اینکه تیم کاله هم از نظر نفرات چیزی از بانک کشاورزی کم ندارد، ادامه داد: در هر صورت مصاف این دو تیم جذاب و تماشایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: این نخستین دیدار خارج از خانه تیم کاله در لیگ برتر است و پیروزی در این دیدار موقعیت تیم کاله را در جدول رده بندی بهبود خواهد بخشید.

دیدار دو تیم کاله آمل و بانک کشاورزی تهران در هفته سوم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور از ساعت 16 امروز در تهران برگزار می شود.

تیم والیبال کاله آمل قهرمان فصل گذشته والیبال دسته یک باشگاه های کشور در هفته دوم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور تیم بازرگانی جواهری گنبد را با نتیجه 3 بر 1با شکست بدرقه کرد.

تیم کاله آمل با قهرمانی در فصل گذشته مسابقات والیبال دسته یک باشگاه های کشور به لیگ برتر صعود کرد و به عنوان تنها نماینده مازندران در این مسابقات حضور دارد.

مازندرانی ها امسال در حالی با تیم کاله آمل در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور شرکت کردند که به علت انصراف تیم بیم بابل از این مسابقات، این استان امسال یک نماینده در لیگ برتر دارد.