لزوم توجه صداوسیما به دغدغه علما/ درخواست مناظره با اعضای دولت

حجت الاسلام مجید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در متن حکم انتصاب مجدد عزت الله ضرغامی بعنوان رئیس سازمان صداوسیما، اظهار داشت: رهنمودهایی که معظم له در حکم ضرغامی مطرح کردند، مسائل مهمی است که انتظار علما، مراجع تقلید وهمه دلسوزان نظام هم همین است.

وی با تاکید براینکه صداوسیما در ایران نباید صرفا رسانه حکومتی باشد، گفت: متاسفانه هم اکنون با برداشتی که برخی از قانون اساسی دارند امکان راه اندازی شبکه خصوصی برای آحاد جامعه، احزاب وحتی تشکل های صنفی وفرهنگی وجود ندارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب پیشنهاد کرد صداو سیما شبکه های تلویزیونی را به احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی اجاره دهد .

صداو سیما شبکه های تلویزیونی را به احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی اجاره دهد انصاری گفت : رسانه ملی باید در کنار برآوردن مطالبات حکومت و دولت به انتظارات مردم هم توجه ویژه ای داشته باشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه درحال حاضرعدالت رسانه ای در عرصه اطلاع رسانی حاکم نیست، برای مناظره تلویزیونی با رئیس جمهور ویا یکی از وزیران در حوزه های مختلف اعلام آمادگی کرد .

وی افزود: بهتر است آقای احمدی نژاد بجای اینکه موضوع مناظره با اوباما رئیس جمهور ایالات متحده را مطرح کند ابتدا با افراد منتقد داخل کشور مناظره نماید.

انصاری تصریح کرد: از ضرغامی انتظار داریم که در دوره تازه فعالیتش در سازمان صداوسیما به بی عدالتی رسانه ای پایان دهد.

هم اکنون بدلیل اینکه جریانات مختلف سیاسی غیردولتی تریبون رسانه ملی را که متعلق به همه آحاد جامعه است را برای اظهار نظر در اختیار ندارند با رسانه های بیگانه مصاحبه می کنند که این حرکت برای نظام خوب نیست

این عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: این سیاست رسانه ملی موجب شده است که هم اکنون بخش اعظمی از افراد جامعه ما که تعداد آنها به اذعان مسئولان سازمان صداوسیما به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است به رسانه های بیگانه روی آورند.

وی با تاکید براینکه باید اعتبار رسانه ملی خود را به جایگاه حقیقی اش برگردانیم، اظهار داشت: بی اعتبار وحزبی شدن رسانه ملی به مصلحت نظام نخواهد بود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید براینکه تاکنون به عنوان یک فعال سیاسی هرگز با رسانه های بیگانه مصاحبه نکرده است، عنوان کرد: اما هم اکنون بدلیل اینکه جریانات مختلف سیاسی غیردولتی تریبون رسانه ملی را که متعلق به همه آحاد جامعه است را برای اظهار نظر در اختیار ندارند با رسانه های بیگانه مصاحبه می کنند که این حرکت برای نظام خوب نیست.

وی با بیان اینکه زمان زیادی برای بازسازی اعتماد عمومی نداریم، گفت: دیگر دوره ایجاد پایگاه هایی برای ارسال پارازیت بر روی شبکه های ماهواره ای گذشته است، زیرا مردم اطلاعات مورد نیاز خود را از طرق دیگر از جمله اینترنت تامین خواهند کرد.

انصاری در پایان طی پیشنهادی به ضرغامی عنوان کرد: آقای ضرغامی با تشکیل میزگردهای تخصصی ومناظره های تحلیلی بین نمایندگان طیفهای مختلف جامعه اعتماد عمومی را جلب کند.