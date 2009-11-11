طرح ارتقا سلامت فرهنگیان به طور آزمایشی در جاجرم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی باقرزاده صبح چهارشنبه در جلسه مشترک با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گفت: با توجه به اهمیت بیماری هپاتیت و اهمیت مخاطبین یعنی معلمان که از بهترین مخلوقات الهی هستند قریب به شش ماه است که در جلسات کارشناسی مختلف این طرح مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این طرح ابتدا به طور آزمایشی برای فرهنگیان شهرستان جاجرم اجرا می شود که چنانچه اشکالات اجرایی دارد به طور کامل رفع شده سپس در کل استان برای همه فرهنگیان اجرا می شود.

وی تصریح کرد: این طرح یک تجربه استانی و بدیع و کار بسیار دشواری است و شوق و انگیزه ذاتی می خواهد.

معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت نیز گفت: در هر شهرستان و منطقه استان کارگروه های شهرستانی مشترک بین مسئولان آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان تشکیل شده که موضوع طرح ارتقاء سلامت را پیگیری می کنند.

وحیدی تصریح کرد: تلاش می کنیم که فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات طرح را الکترونیکی کنیم.

وی افزود: در این طرح کلیه فرهنگیان استان در مقابل بیماری هپاتیت B واکسینه می شوند و با انجام معاینات و آزمایشهای مختلف سلامت آنان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی اذعان داشت: به تناسب امکانات و تواناییهای درمانی آموزش و پرورش و سایر دستگاههای همکار به منظور ارتقاء سلامت فرهنگیان تلاش گسترده ای به عمل خواهد آمد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی نیز از آمادگی کامل مسئولان بهداشت و درمان شهرستان جاجرم برای اجرای آزمایشی این طرح خبر داد.

نیک پرست اظهار امیدواری کرد: هرچه سریعتر این طرح برای همه فرهنگیان استان اجرا شود.