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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۹:۵۶

عزیز الدویک :

به جای ابومازن کاندیدا می شوم/ موافقت حماس با پیشنهاد آشتی ملی

به جای ابومازن کاندیدا می شوم/ موافقت حماس با پیشنهاد آشتی ملی

رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین از موافقت حماس با پیشنهاد مصر در زمینه آشتی ملی فلسطین در صورت تعدیل آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "عزیز الدویک" رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین و یکی از رهبران برجسته حماس در گفتگو با القدس العربی، با اشاره به احتمال انصراف جدی ابومازن از حضور در انتخابات آتی ریاست تشکیلات خودگردان، اظهار داشت: در صورتی که وی نیاید، خودم کاندیدای ریاست تشکیلات خود گردان می شوم.

وی افزود: ابومازن با درک این مسئله که واشنگتن خواهان کنار زدن اوست، پیش دستی کرد و از حضور در انتخابات آتی انصراف داد.

رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در ادامه با اشاره توافقنامه آشتی ملی که توسط قاهره پیشنهاد شده است اظهار داشت: حماس در نهایت با این پیشنهاد موافقت می کند، اما باید به خواسته های ما در این زمینه نیز توجه شود.

الدویک پایان ماه جاری را به عنوان زمانی اعلام کرد که توافقنامه آشتی ملی فلسطین توسط حماس امضا می شود.

کد مطلب 981100

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