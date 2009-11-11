چهاردرصد دانش آموزان کشور استثنایی هستند/98 هزار دانش آموز زیر پوشش

سوسن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد بیش از 70 هزار نفر در مدارس ویژه و 40 هزار نفر در مدارس تلفیقی بسر می برند.

وی اظهار داشت: تلاشمان بر اینست که با امکاناتی که تخصیص می دهیم سال به سال افزایش پوشش را داشته باشیم.



کشاورز خاطرنشان کرد: این دانش آموزان گروههای نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا، کم توان ذهنی، جسمی حرکتی، چند معلولیتی و دارای اختلالات رفتاری و یادگیری مشغوئل تحصیل هستند.

به گفته کشاورز ما امسال برخلاف آموزش و پرورش که کاهش دانش آموز را داشته ما با تلاشهایی که شده چهار درصد افزایش پوشش داشتیم.

مشاور رئیس جمهوری و معاون وزیر بیان داشت: بحث آموزش فراگیر، آموزش پیش حرفه ای و حرفه ای برای دانش آموزان کم توان ذهنی که بیشترین دانش آموزان تحت پوشش هستند از جمله طرحهای در دست اجراست.

وی یادآورشد: اعتبارات تخصیص یافته به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه به صورت متمرکز از وازرتخانه تامین می شود و اعتبارات بیشتر در راستای ساستگذاری و برنامه ریزیهای کلان تخصیص می یابد.

کشاورز افزود: بخشی از اعتبارات به صورت کمکی آموزشی پرورشی و توان بخشی یک استان به دانش آموزان تخصیص داده می شود.

وی اعتبارات این سازمان را 14 میلیارد در سال جاری اعلام و اضافه کرد: سعی می کنیم در راستای همان برنامه های سیاست گذاری و برنامه ریزی تخصیص بدهیم.