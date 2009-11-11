طرحهای جدید جذب دانشجوی خارجی/ برگزاری آزمون برای داوطلبان خارجی

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مباحثی که در برابر پذیرش دانشجویان خارجی مطرح است، فراهم کردن امکان آموزش این گروه از دانشجویان در کشورهای خود آنها از طریق توانمندسازی آنها است.

وی اضافه کرد: این فعالیت با توانمندسازی در حوزه اعضای هیئت علمی، دانشگاهی و همایش ها امکان پذیر است و این کار با تاسیس شعبه هایی از دانشگاه های ایرانی و یا دوره های علمی در داخل آن کشورها قابل انجام است.

حسن زاده اظهار داشت: ما نیز در وزارت بهداشت علاقمند هستیم که برخی از کشورهایی که زمینه مناسبی برای این کار وجود دارد، دانشگاه و یا دوره هایی را درآنجا تاسیس کنیم.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: از سوی دیگر در نظر داریم برای رشته ها و دوره هایی خاصی که داوطلبان غیرایرانی زیادی مایل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران هستند، آزمون هایی را برای این گروه از داوطلبان در همان کشورها برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: این آزمون موجب می شود نخبه ها را شناسایی کنیم و از این طریق سطح این گروه از دانشجویان هم بالاتر می رود.