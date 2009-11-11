پرواز اسرائیل در آسمان لبنان نقض قطعنامه 1701 است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مایکل ویلیامز" سه شنبه شب اظهار داشت: هر پرواز هواپیماهای اسرائیل بر فراز آسمان لبنان نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت به شمار می رود و من این موضوع را تکرار می کنم.

وی با بیان این مطلب افزود: تا آنجا که من می دانم هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که همچون لبنان با تجاوزات هوایی این چنینی مواجه باشد.

ویلیامز همچنین کشف دستگاه های شنودی که رژیم صهیونیستی پس از پایان جنگ 33 روزه در مرزهای لبنان وضع کرده بود را نقض قطعنامه 1701 اعلام کرد.

اظهارات ویلیامز در گزارشی به شورای امنیت ارائه شد.

پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند. این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد پایان داد.

این پروازها در حالی صورت می گیرد که سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به تجاوزات خود به حاکمیت لبنان پایان دهد، اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به اقدامات غیرقانونی خود ادامه می دهد.